افتتاح منفذ بيع منتجات الخدمة الوطنية بنقابة الصحفيين

محمد مجدي وأحمد اللاهوني افتتح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، اليوم الأحد، منفذ بيع السلع في مقر نقابة الصحفيين، بحضور اللواء مصطفي أمين مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة وقيادات الجهاز. يشا

محمد مجدي وأحمد اللاهوني



افتتح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، اليوم الأحد، منفذ بيع السلع في مقر نقابة الصحفيين، بحضور اللواء مصطفي أمين مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة وقيادات الجهاز.



يشار إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لديه 7 منافذ أخرى موجودة بشارع امتداد رمسيس، وشارع الطيران ومدينة الأسمرات ومدينة المستقبل وطريق السويس ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومقر الجهاز المركزي للمحاسبات، وهم تابعين لإدارة التسويق بالجهاز.

