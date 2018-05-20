افتتاح منطقة صديقة للسيدات في إمبابة

المال خاض شاركت دوروثي شيا، نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية واللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، في افتتاح أول منطقة صديقة للسيدات والفتيات في إمبابة.وقالت شيا، بهذه المناسبة: "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم جهود الحكومة المصرية في اتخاذ التدابير لضمان تمكين السيدات والفتيات اجتماعي

المال خاض

شاركت دوروثي شيا، نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية واللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، في افتتاح أول منطقة صديقة للسيدات والفتيات في إمبابة.

وقالت شيا، بهذه المناسبة: “الولايات المتحدة ملتزمة بدعم جهود الحكومة المصرية في اتخاذ التدابير لضمان تمكين السيدات والفتيات اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً في الأماكن العامة، ومن خلال التقدم بخطوات تدريجية فإننا نعمل عبر تلك الشراكة على دعم الاستراتيجية الوطنية التي تقول لا للتحرش – ونعم للمدن الآمنة”.

وتشارك الوكالة الأميريكة للتنمية الدولية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة للتصدي لكل أشكال العنف ضد السيدات والفتيات من خلال مكافحة التحرش الجنسي، وتعزيز الإصلاحات التشريعية، وتحسين آليات الدعم النفسي للناجيات من أشكال العنف ضد المرأة.

ويهدف مشروع المدن الآمنة إلى تعزيز قدرة المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني لتوفير مناطق آمنة للسيدات والفتيات، فضلاً عن تقديم الخدمات للسيدات اللاتي تعرضن للعنف مثل توفير أماكن الإيواء وتقديم الدعم القانوني.

وبهدف تغيير مفاهيم العنف ضد المرأة، يدعم المشروع جهود التوعية التي تعتمد على استخدام أدوات مبتكرة مثل المسرح المجتمعي التفاعلي ورواية القصص والفنون لتعزيز ثقافة عدم التسامح مطلقاً مع أشكال العنف ضد المرأة – وثقافة المسؤولية نحو الناجيات من هذا العنف.

وعملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدار 40 عامًا مع الشعب المصري لتحسين نوعية حياتهم، ويعتبر برنامج المدن الآمنة جزءًا من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.