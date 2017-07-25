افتتاح ملتقى توظيف يوفر 7340 فرصة عمل ببورسعيد

دعاء حسني: افتتح نائبان عن وزير القزى العاملة، أشرف رياض وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل، وأيمن إسماعيل مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، ملتقى بورسعيد، بحضور حوالي 2000 شاب وفتاة من راغبي العمل، حيث يوفر الملتقى 7340 مقدمة من 57 شركة،…

دعاء حسني:

افتتح نائبان عن وزير القزى العاملة، أشرف رياض وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل، وأيمن إسماعيل مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، ملتقى بورسعيد، بحضور حوالي 2000 شاب وفتاة من راغبي العمل، حيث يوفر الملتقى 7340 مقدمة من 57 شركة، فضلا عن 160 فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتشمل فرص العمل مجالات النسيج والملابس الجاهزة والفنادق والسياحة والصناعات الغذائية، فضلا عن صناعة الأدوية برواتب من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه حسب الخبرة والمؤهل.

ويوفر الملتقي200 فرصة للتدريب بكبرى الشركات العاملة في مجال الحاويات ومواسير البترول والمياه والصرف الصحي، وينظمه مركز بورسعيد للتعليم “مطرانية الأقباط الأرثوذكس”.