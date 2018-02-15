افتتاح ملتقى القاهرة للرسوم المتحركة

متابعاتسجل ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة انطلاقة مميزة هذا العام بعرض استعراضي غنائي مزج بين قصص الرسوم المتحركة العالمية والأداء المباشر على المسرح بعنوان «حلمي وأميرات ديزني» للمخرج محمد حلمي.ووفق تقرير نقلته وكالة رويترز، جذب العرض الذي استمر 40 دقيقة وشاركت فيه مجموعة كبير

متابعات

سجل ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة انطلاقة مميزة هذا العام بعرض استعراضي غنائي مزج بين قصص الرسوم المتحركة العالمية والأداء المباشر على المسرح بعنوان «حلمي وأميرات ديزني» للمخرج محمد حلمي.

ووفق تقرير نقلته وكالة رويترز، جذب العرض الذي استمر 40 دقيقة وشاركت فيه مجموعة كبيرة من الأطفال بالغناء جمهورا من مختلف الفئات العمرية في افتتاح الدورة الحادية عشرة للملتقى مساء الخميس في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

تضمن العرض مقتطفات من أفلام لأشهر الشخصيات التي أبتكرها المخرج الأمريكي والت ديزني مصحوبة بغناء باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت رشيدة عبد الرؤوف رئيسة الجمعية المصرية للرسوم المتحركة في حفل الافتتاح ”نزداد كل عام تطورا أكثر من العام السابق، وكل عام يزداد عدد المشاركين في الملتقى“.

وأضافت ”الجديد في هذه الدورة أننا نعرض أفلام الملتقى في الصعيد، نعرض في الأقصر وفي المنيا، وهذا مهم للغاية حتى لا تنحصر الأحداث الثقافية في القاهرة فقط“.

وتابعت قائلة ”أكثر ما يسعدني في الملتقى هو أنه يتيح الفرصة لصناع ومنتجي أفلام الرسوم المتحركة للالتقاء والإطلاع على أعمال بعضهم البعض وهذا يصنع في المستقبل فرصا للتعاون وتطوير الصناعة“.

يشارك في الملتقى الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية للرسوم المتحركة 116 فيلما من نحو 20 دولة.

ومن بين الدول المشاركة مصر والسعودية وماليزيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال وكرواتيا وجورجيا وروسيا وجنوب أفريقيا واليابان.

وتقام العروض في سينما الهناجر ومركز طلعت حرب الثقافي ومركز إبداع الطفل في بيت العيني ومركز الإبداع بدار الأوبرا إضافة إلى قصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة المنيا.

وتستمر الدورة الحادية عشرة للملتقى حتى الثاني والعشرين من فبراير شباط الجاري.

ويكرم الملتقى في حفل الختام مجموعة من الأكاديميين والفنانين من بينهم الشاعر والمخرج شوقي حجاب والممثلة لقاء سويدان والأكاديمي الراحل عيد عبد اللطيف أستاذ الرسوم المتحركة بجامعة المنيا.