افتتاح «ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربي» بمشاركة 125 فنانا (صور)

قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة بافتتاح فعاليات الدورة السابعة من ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي التي تعقد تحت عنوان « رواد مجددون في مائة عام (1922 ـ 2022) » و تحتفي باثنين من رواد هذا المجال هما عبد العزيز أبو الخير ومحمد حسن أبو الخير، وكان من ضمن الحضور وبحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، صبري سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، الفنان محمد بغدادي قوميسير عام الملتقى وأعضاء اللجنة العليا له، وعشرات من الفنانين المشاركين بالفعاليات .

تفاصيل ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى

الدورة السابعة من ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى يشارك بها 125 فنانا من 15 دولة منهم 63 مصريا و27 من دول صربيا، الصين، تونس، باكستان، العراق، اليابان، تايلاند، الجزائر، اندونيسيا، ليبيا، اليمن، أفغانستان، الهند، أوزبكستان، نيجيريا

ينظم « ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربي » قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي برئاسة الفنان خضير البورسعيدي، ودار الأوبرا المصرية، وقطاع الفنون التشكيلية، وقطاع العلاقات الثقافية وبمشاركة مشيخة الأزهر ومكتبة الإسكندرية .

ويصاحب الملتقى معرض ضمن فعاليات الاحتفاء بـ عشرينيات القرن العشرين من إعداد دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى ويضم نماذج من اللوحات الخطية من العصور الإسلامية بمختلف أنواع الخطوط منها الثلث ، المحقق ، النسخ ، الديواني التي كتبها المشاهير آنذاك منهم ياقوت المستعصمي ، عبد الرحمن بن الصائغ من عصر المماليك ، حلمي فوزان ومحمد سامي من العصر العثماني وغيرهم وذلك بقاعات قصر الفنون

عبد الدايم : ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربي يستمر بخطي واثقة ليلقى الضوء على سحر الحروف العربية

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم ان الخط العربى أحد مفردات الهوية ، واضافت ان ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربي في دورته السابعة يستمر بخطي واثقة ليلقى الضوء على سحر الحروف العربية ويواصل عزف سيمفونية إبداع القلم والريشة فوق لوحات تنطق بالجمال .

وأشارت إلى إدراج الخط العربي على قائمة منظمة اليونسكو للتراث غير المادي التى وصفته بأنه تعبير عن التناسق والجمال .

وأضافت أن الملتقى ساهم في دعم اعتماد الخط العربي باليونسكو من خلال عبقرية ابداعات المشاركين به على مدار دوراته السابقة .

أشادت بتدشين أول مدرسة لفنون الخط العربي بمركز إبداع بيت السحيمي بقيادة الفنان و الخطاط الكبير خضير البورسعيدي تحت رعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية ، ووجهت التحية لكل من شارك فى الإعداد للملتقى وعمل على ظهوره بالشكل اللائق بمكانة مصر الحضارية .