سيـــاســة

افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية تابع لوزارة الخارجية في قنا

من شأن ذلك التيسير على المواطنين للحصول على الخدمات القنصلية دون الحاجة للسفر إلى المحافظات المجاورة.
سمر السيد 8:39 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 8:39 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

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في إطار حرص وزارة الخارجية على تقديم كل التسهيلات المُمكنة للمواطنين فيما يتعلق بالخدمات القنصلية، صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه تم اليوم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية ومحافظة قنا بشأن افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية تابع لوزارة الخارجية.

وأضاف السفير عمرو عباس أن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والسفير حداد عبد التواب الجوهري، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات، افتتحا اليوم مكتب التصديقات بمدينة قنا، وقد تم البدء في تقديم كل الخدمات القنصلية للمواطنين في محافظة قنا والمحافظات المجاورة منذ الصباح.

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ومن جانبه، توجه اللواء أشرف الداودي بالشكر إلى وزارة الخارجية لتجاوبها السريع فيما يتعلق بافتتاح مكتب التصديقات بمحافظة قنا، وهو ما من شأنه التيسير على المواطنين للحصول على الخدمات القنصلية دون الحاجة للسفر إلى المحافظات المجاورة.

وأشار السفير حداد الجوهري إلى أنه بافتتاح مكتب التصديقات في قنا أصبح هناك مكاتب تصديقات في الغالبية العظمى من محافظات الصعيد، موضحاً أن الخدمات التي يقدمها المكتب ستشمل جميع الخدمات القنصلية التي يحتاجها المواطنون بمختلف أنواعها، كما أشاد بالجهد الذي بذلته محافظة قنا في تجهيز المكتب وتوفير كافة مستلزماته.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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