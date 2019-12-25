افتتاح مكتب تموين حي الزهور بمرسى مطروح (صور)

المركز الجديد تم اقامته ضمن عدد من المراكز التى تم انشائها على مستوى المحافظة و تم استلامها مؤخرا استعدادا منها مركزين بحي الزهور بالكيلو 4 والقصر بمدينة مرسى مطروح، ومركز مدينة براني

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مكتب تموين حي الزهور بالكيلو 4، يرافقه المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة واللواء وليد المعداوي رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، وحسن شبانة وكيل ومديرية التموين وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

وأوضح حسن شبانة وكيل مديرية التموين بمطروح، أن المركز الجديد أنشئ ضمن عدد من المراكز التى تم إنشاؤها على مستوى المحافظة، وتم استلامها مؤخرا، منها مركزين بحي الزهور بالكيلو 4 والقصر بمدينة مرسى مطروح، ومركز مدينة براني.

وأضاف، أنه يجرى الانتهاء من مركز الخدمة المتطورة بمناطق العلمين، والحمام ، والسلوم ، وبقرية سيدي عبد الرحمن وقرية رأس الحكمة.

وأوضح أن ذلك من خلال برتوكول التعاون بين وزارة التموين والإنتاج الحربى لإنشاء مراكز تكنولوجيه متطورة لخدمة المواطنين، والتيسير عليهم فى الخدمات التموينية خاصة لإصدار بطاقات تموينية جديدة أو أي إضافات أو تعديلات جديدة على بطاقات التموين وغيرها من خلال خدمة رقمية ونداء آلي بالمركز.

وأكد أن ذلك من خلال تقديم المواطنين لصورة من الرقم القومى الشخصى ورقم التليفون لمتابعة الرد على استفساراته وتأكيد تقديم الخدمة التموينية المطلوبة له .

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة حسن الخدمة والتعامل مع المواطنين والتيسير عليهم، لتأدية خدمة حضارية وكريمة للمواطنين من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، مقدما الشكر لوزارة التموين والعاملين بها على تعاونها مع المحافظة فى خدمة المواطنين فى العديد من الخدمات التموينية والتيسير على المواطنين.