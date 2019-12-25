افتتاح مكتب بريد حي الشروق بمرسى مطروح (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الأربعاء، مكتب بريد حي الشروق بالكيلو 7 بمرسى مطروح، بعد تطويره وإعادة تشغيله كمطلب لأهالى المنطقة .

وشهد الافتتاح حضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام واللواء وليد المعداوي رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، وإبراهيم عادل الشافعى مدير منطقة بريد مطروح، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة .

وأوضح ابراهيم الشافعى مديرمنطقة بريد مطروح، أن المكتب على مساحة 85م2 بتكلفة تطوير تبلغ نحو 3 ملايين جنيه، ليقدم خدمة إليكترونية متطورة تلبى كافة الاحتياجات البريدية لمواطنى مطروح.

وتشمل الخدمات استخراج شهادات الميلاد والحوالات البريدية والأذونات والتراخيص، وغيرها من خلال 5 منافذ تؤدي منظومة خدمة الشباك الواحد، بما ييسر على المواطنين، حيث تخدم نحو 5 آلاف مواطن بالمنطقة.

وتقدم محافظ مطروح بالتهنئة لأهالى منطقة حي الشروق على افتتاح مكتب البريد بعد تطويره، مع تقديمه الخدمات المختلفة لهم وييسر عليهم، موجها بعمل لوحة إرشادية بكافة خدمات الخدمات والإجراءات والضوابط المطلوبة، للتسهيل على المواطنين.

مع تلبية مطلب الأهالى بفتح أكثر من شباك للحوالات البريدية خاصة خلال موسم الصيف مع الإقبال المتزايد على تلك الخدمة ممع استقبال المحافظة لمزيد من المصطافين.

