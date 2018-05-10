افتتاح مقر جديد لغرفة الأثاث بسوهاج

عمر سالمافتتحت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، مقرا لها بمحافظة سوهاج، بهدف سهولة التواصل بين الغرفة والمصنعين بالمحافظة، والاستفادة من الخدمات المقدمة للصناعة من إجراءات تقنين الأوضاع، والخدمات الفنية الخاصة بالتصنيع والتدريب ورفع جودة المنتجات.وأكد أحمد حلمي، رئيس مجلس إدارة

عمر سالم

افتتحت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، مقرا لها بمحافظة سوهاج، بهدف سهولة التواصل بين الغرفة والمصنعين بالمحافظة، والاستفادة من الخدمات المقدمة للصناعة من إجراءات تقنين الأوضاع، والخدمات الفنية الخاصة بالتصنيع والتدريب ورفع جودة المنتجات.

وأكد أحمد حلمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، في تصريحات صحفية: “إن افتتاح مقر للغرفة بمحافظة سوهاج يعد نقلة نوعية وعملية لاتحاد الصناعات وليس للغرفة فقط، مشيرا إلي أن الغرفة تسعى خلال المرحلة المقبلة للتواصل مع المصنعين والورش والحرفيين في كل محافظات وقري مصر، انطلاقًا من مسئوليتها تجاه كل من يعمل بقطاع منتجات الأخشاب والأثاث، وبحث مشكلاتهم ومد يد العون إليهم، في إطار سعي الغرفة لتعريف المجتمع الصناعي بالخدمات التي تقدمها الغرفة لمساعدة المصنعين وصغار الصناع”.

وأضاف أن وجود مقر للغرفة في سوهاج، هو تتويج للزيارات التي قامت بها الغرفة لكل محافظات مصر، وسيتبعه وجود مقرات في كل محافظات مصر، لافتا الي أن مجلس إدارة الغرفة منذ توليه المسئولية، حرص علي تنظيم زيارات لبحث مشكلات الصناعة والمصنعين وخلق حالة من التواصل بين الغرفة والمصنعين، أو بين المصنعين بعضهم البعض؛ لخلق حالة من التكامل والتعاون والبعد عن استيراد ما يمكن إنتاجه محليا.

وأشاد حلمي بالدور المهم للغرفة التجارية بمحافظة سوهاج برئاسة أحمد الناظر، مشيرا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بين الغرفتين للتواصل مع الصناع، بالإضافة إلي استكمال إنشاء مدينة طهطا للأثاث.

وأوضح محمود أبو شوشة، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن وجود مقر للغرفة بمحافظة سوهاج سيكون همزة الوصل بين الغرفة والصناع والحرفيين في الصعيد ككل، لإزالة العقبات أمام الصناع وتعريف القطاع الصناعي والورش بالخدمات التي تقدمها الغرفة، وكذلك تسجيل وضم الورش والمصانع لغضوية الغرفة للاستفادة من خدماتها.

وأشار سامح نصير، مدير الغرفة، أن الغرفة حرصت على تنظيم عدة زيارات لمحافظة سوهاج، للتواصل مع المصنعين والحرفيين بالمحافظة، وتم التعرف علي المشكلات التي يعاني منها، المصنعون وأصحاب الورش في سوهاج، والمتمثلة، في تخصيص أراض، أو بنية تحتية، أو توافر الخام، والتسويق، وستسعي الغرفة خلال الفترة المقبلة لحل هذه المشكلات مع الجهات المعنية، من خلال وجود مقر للغرفة بالمحافظة.