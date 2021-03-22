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افتتاح مقر السجل المدني في سوهاج الجديدة وإصدار أول بطاقة رقم قومي لرئيس الجهاز

تنفيذ المقر على أعلى مستوى وفي إطار توفير الخدمات لسكان المدينة
أحمد صبحي 1:02 م, الأثنين, 22 مارس 21 1:02 م, الأثنين, 22 مارس 21

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قال المهندس رجب سالمان عبد الرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إنه تم افتتاح مكتب السجل المدني لمدينة سوهاج الجديدة ، لخدمة المدينة والمناطق المجاورة، في إطار توفير الخدمات المختلفة لأهالي المدينة الجديدة خاصة، ومحافظة سوهاج عامة.

وأوضح سالمان، أنه تم تنفيذ مقر السجل المدني على أعلى مستوى وطبقاً للمواصفات المطلوبة التي توفر سبل الراحة لسكان المدينة والمترددين عليها، حيث تم مراعاة توفير أماكن لذوي القدرات الخاصة.

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وكذلك إجراءات الأمن والسلامة، وأماكن الدخول والخروج والانتظار للمواطنين بالمبنى، مؤكداً أن جهاز المدينة يبذُل أقصى جهد لتوفير الخدمات المختلفة للسكان.

 وشهد اليوم الأول لعمل السجل، إصدار أول بطاقة رقم قومي من السجل المدني بالمدينة، باسم المهندس رجب سالمان عبد الرحيم، تأكيداً على حسن سير العمل بالسجل ومرونة الإجراءات في استخراج المستندات  للمواطنين.​

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بقلم أحمد صبحي

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