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افتتاح مقري المركز التكنولوجي لمكتب التموين والإدارة التعليمية بمدينة بدر

بالمجاورة 5 بالحي الثاني وبمنطقة 222 عمارة
شرين طه 3:10 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 3:10 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

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قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم افتتاح مقر المركز التكنولوجي الخاص بمكتب تموين بمدينة بدر، بالمجاورة 5 بالحي الثاني؛ كما تم افتتاح إدارة بدر التعليمية بمنطقة ٢٢٢ عمارة بمركز المدينة.

وأضاف في تصريحات له، أنه قد حضر الافتتاحين، الدكتور عبدالنعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة والدكتور عبدالعزيز فهمى، مدير عام الادارة التعليمية؛ وشارك أيضا بالحضور مصطفى جبريل، مدير عام إدارة التموين، وعبدالرحمن عبدالفتاح، رئيس مجلس الأمناء ومجموعة من مسئولي المدينة.

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ونوه رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز يتجه إلى تطبيق الخطة الموضوعة مسبقا لتوفير كافة الخدمات الحكومية للمواطنين المقيمين بالمدينة.

وبالإضافة إلى تطبيق آلية تعاون مثمر والبناء بين جهاز مدينة بدر؛ وبجانب مجلس أمناء المدينة، ومديرتي التموين والتجارة الداخلية والتربية والتعليم بالقاهرة.

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بقلم شرين طه

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