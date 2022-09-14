افتتاح معرض «ملتقى الإبداع السكندري» لطلاب الفنون الجميلة

إفتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية و الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، معرض “ملتقى الإبداع السكندري السنوي” لطلاب قسم النحت بكلية الفنون الجميلة، الذي نظمته الكلية بالتعاون مع مركز الحرية للإبداع التابع لقطاع صندوق التنميه الثقافية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا مندور عميد الكلية، ووكلاء ورؤساء أقسام الكلية وعدد من الأساتذة والطلاب، والمهندس حسن وصفى نقيب التشكليين بالإسكندرية.

أثنى الدكتور قنصوة خلال الإفتتاح على إبداعات الطلاب وأعمالهم المتميزة، مؤكداً على حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل لهم، إيماناً بقيمة الفن والإبداع ودوره فى إعداد أجيال من المبدعين يسهمون فى نهضة وطننا الحبيب.

ووجه خلال اللقاء بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الفنون الجميلة لاختيار أعمـال الطــلاب الفنية التى سوف تتبناها جامعة الإسكندرية ويتم تنفيذهــا من خـلال الـ (park Technology) لتسويق مشروعات الطلاب للمجتمع الخارجي.

كما طالب بضرورة التعاون مع محافظة الإسكندرية وتقديم تصور لنماذج مختلفة من الأعمال الفنية للطلاب يمكن الإستفادة منها فى تزيين كورنيش الإسكندرية.



وأشارت الدكتورة دينا مندور أن هذا الملتقى يؤكد حرص الكلية على توفير بيئة داعمة ومحفزة للإبداع لإطلاق مواهب الطلاب وإبداعاتهم، مؤكدة حرص الكلية على تطوير البرامج التعليمية بها وتذليل كافة المعوقات أمام الطلاب وتمكينهم من المشاركة فى الملتقيات المحلية والإقليمية لتبادل الأفكار والخبرات مع النظراء وذوى الخبرة.

وقال الدكتور سعيد بدر رئيس قسم النحت بالكلية أن القسم يهدف إلى تدريب الطلاب على التعامل مع الخامات والتعرف على خصائصها وتقنياتها لكى تتوافق مع رؤيتهم التشكيلية وذلك من خلال تنفيذ الأعمال فى ورش الكلية والوصول بها لتكون أعمال فنية قابلة للعرض، وأيضاً يهدف القسم لإعداد الطالب ليكون عضو أساسى فى النشاط الفنى فى مصر وقادر على المنافسة محلياً وإقليمياً ودوليا.