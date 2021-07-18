افتتاح معرض «لمحة» للفنان السكندرى أحمد دسوقى

فننان سكندري الأصل يرسم منذ بداية السبعينات ويعد هذا المعرض أول معرض له

أفتتح أمس معرض “لمحة” بجاليري بيكاسو الزمالك للفنان التشكيلي السكندري أحمد دسوقي الشهير بدسكي بحضور الفنان أشرف رضا الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون المصرية بروما.

حضر المعرض عدد من الفنانين ومحبى الفن التشكيلي ورجل الأعمال والناشر نديم إلياس وأحد أهم مقتني الأعمال التشكيلية والمؤرخ المصري الشهير ماجد فرج المتحدث باسم أسرة محمد علي و زوجته الكاتبة ٱسي جيرة والخبير الفني الموسوعي محمد درويش والمعماري كريم بدر والاعلامي بالتليفزيون الفرنسي كريم الفوال ورئيس التحرير بقناة الحرة آدم مكيوي والفنان محمود فارس .

جدير بالذكر أن دسوقي هو فنان سكندري الأصل يرسم منذ بداية السبعينات ويعد هذا المعرض أول معرض له ولمحة من مسيرة فنية ممتدة ومتنوعة وكثير من الأعمال لم تعرض بعد ، كما لاقت أغلب اللوحات حفاوة وتقدير من الحاضرين.