افتتاح معرض شبين الكوم للكتاب .. 27 يوليو

علي راشدتقيم الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض شبين الكوم للكتاب، فى دورته الثالثة، فى الفترة من 27 يوليو حتى 8 أغسطس، باستاد شبين الكوم.وأشار الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب إلى أنه سيتم تكريم اسمين مهمين رحلا عن عالمنا هذا العام، وهما الشاعر الدكتور شريف رزق، والمترجم الدكتو



علي راشد

تقيم الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض شبين الكوم للكتاب، فى دورته الثالثة، فى الفترة من 27 يوليو حتى 8 أغسطس، باستاد شبين الكوم.

وأشار الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب إلى أنه سيتم تكريم اسمين مهمين رحلا عن عالمنا هذا العام، وهما الشاعر الدكتور شريف رزق، والمترجم الدكتور طلعت الشايب.

وأضاف أن جناح هيئة الكتاب يضم أحدث إصداراتها بمختلف المجالات والسلاسل بتخفيضات هائلة، بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة وكتب الأطفال، وسيصاحب المعرض نشاط ثقافي وفني متنوع ما بين ندوات ثقافية وأمسيات شعرية وحفلات فنية.