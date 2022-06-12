افتتاح معرض المعماريون الرواد ضمن فاعليات عشرينيات القرن العشرين (صور)

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، معرض المعماريون الرواد فى عشرينيات القرن الماضي الذي ينظمه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعده ويأتي ضمن فعاليات الاحتفاء بـ عشرينيات القرن العشرين وذلك بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون وبحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة والعديد من المهتمين وطلاب أقسام العمارة بكليات الهندسة والفنون الجميلة والتطبيقية .

عبد الدايم: عقد عشرينيات القرن الماضى شهد تطورا معماريا ملحوظا

قالت عبد الدايم إن عقد العشرينيات من القرن الماضي شهد تطورا معماريا ملحوظا حيث نفذ المتخصصون من المصريين والأجانب مجموعة ضخمة من المبانى بجميع المحافظات باتت من معالم الهوية البصرية .

وأشارت إلى ظهور عدد من الأسماء التي تركت بصمات بارزة أثرت فى رؤى الأجيال التالية .

وأكدت على أن الأنماط الهندسية التى تم استخدامها تتميز بالانسجام والتكامل .

ندوة « المعماريون الرواد في عشرينيات القرن الماضي »

كما شهدت وزيرة الثقافة عقب الافتتاح ندوة بعنوان المعماريون الرواد في عشرينيات القرن الماضي وإدارتها الدكتورة دليلة الكرداني .

وتحدث خلالها المهندس محمد أبو سعدة عن معماريين عشرينيات القرن الماضي والتراث المعماري ، الدكتورة سهير زكي حواس .

وتناولت رواد العمارة والهوية المصرية ، المهندس سيف الله أبوالنجا .

واستعرض التجمعات المهنية فى عشرينيات القرن العشرين ، الدكتورة ماجدة مصطفى تحدثت عن التعليم المعماري خلال تلك الحقبة .

معرض المعماريون الرواد في عشرينيات القرن الماضي يتضمن صور لأعمال رواد العمارة

وكان المعرض قد تضمن صور لأعمال عدد من رواد العمارة أمثال صابر باشا صبري ، محمود باشا فهمي ، مصطفى باشا فهمي.

وفرج أمين ، ريموند انطونيوس ، انطوان سليم نحاس، كمال اسماعيل، حسن فتحي، احمد شرمي، علي لبيب .

محمد رأفت، حسن ومصطفي شافعي وغيرهم ممن تركوا بصمات خالدة في فن العمارة المصرية.