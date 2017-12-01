افتتاح معرض الكهرباء والطاقة إلكتريكس.. الأحد

عمر سالميفتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، المعرض الدولى السابع والعشرين للكهرباء والطاقة "الكتريكس"، يصاحبه معرض "سولارتك" للطاقة الشمسية، ومعرض "مفس

عمر سالم

يفتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، المعرض الدولى السابع والعشرين للكهرباء والطاقة “الكتريكس”، يصاحبه معرض “سولارتك” للطاقة الشمسية، ومعرض “مفسك” للدفاع والأمن الصناعى والحريق، في الحادية عشر من صباح الأحد -الموافق 3 ديسمبر 2017.

ويشارك فى معرض هذا العام 195 شركة أجنبية من 16 دولة لأول مرة بمصر، ويعكس المعرض مدى اهتمام الشركات العالمية بقطاع الكهرباء بمصر ورغبتها فى دخول السوق المصرية، من خلال عقد التحالفات الإستراتيجية مع نظرائهم المصريين، والتوسع فى التصنيع المحلى، والسعى نحو جعل مصر مركزًا للتصدير للقارة الأفريقية.

وتشارك أكثر من 85 شركة مصرية، على رأسها شركة إلماكو، وABB، وإيجيماك والسويدى والبابطين وكهروميكا وماس وإيجيترافو والمسلة وطيبة وفيوتك وبافاريا والوطنية ومتيورى، والعديد من المكاتب الهندسية المتخصصة.

أما هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تشارك بجناح تعرض من خلاله نشاط الهيئة فى إنشاء معامل الاختبار المتطورة، وتعرض إمكانيات معمل اختبار السخانات الشمسية الجارى تنفيذه الآن.

ويساهم المجلس التصديرى للصناعات الهندسية هذا العام بجلب وفد رفيع المستوى من الخبراء ورجال الأعمال الأفارقة والعرب، من دول غانا وكينيا ونيجيريا والكونجو وأوغندا والمغرب والأردن وتونس، لعقد لقاءات مع نظرائهم المصريين لتشجيع صادرات قطاع الكهرباء لدول القارة.

ويعقد على هامش المعرض، الذى تستمر أعماله حتى يوم 5 ديسمبر، ثلاثة مؤتمرات دولية فى الكهرباء والطاقة الشمسية وتكنولوجيا الأمن بمحاضرين عالميين، والحضور مجانًا للجميع، لاهتمام المنظمين بدعم منظومة الفكر العلمى وتبادل الأفكار والابتكارات مع خبراء عالميين.