افتتاح معرض الكتاب بالجامعة البريطانية

علي راشدافتتح، صباح اليوم، معرض الكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د. هيثم الحاج على، بالجامعة البريطانية، بحضور د.أحمد حمد رئيس الجامعة، والدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ومحمد فيروز رئيس الإدارة المركزية للتسويق بهيئة الكتاب، وقال إنه سيتم تزويد مكتبة

علي راشد





افتتح، صباح اليوم، معرض الكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د. هيثم الحاج على، بالجامعة البريطانية، بحضور د.أحمد حمد رئيس الجامعة، والدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ومحمد فيروز رئيس الإدارة المركزية للتسويق بهيئة الكتاب، وقال إنه سيتم تزويد مكتبة الجامعة بإصدارات هيئة الكتاب بصفة دورية.

وأهدى د. أحمد حمد، رئيس الجامعة، درع الجامعة للدكتور حاتم ربيع ومحمد فيروز ممثلًا عن الهيئة، كما كرمت الهيئة رئيس الجامعة، وسلّمه د. حاتم درع الهيئة.

من جانبه وجه د. أحمد حمد، رئيس الجامعة، الشكر لوزير الثقافة وهيئة الكتاب على المعرض، وقال: ما زال الكتاب له رونق لأن به الحقائق دون تزييف.

ولقي المعرض إقبالًا كبيرًا من الطلبة، ويضم المعرض إصدارات هيئة الكتاب فى مختلف المجالات والسلاسل والكتب الأجنبية، بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة، والكتب المخفضة التى يصل سعر الكتاب منها إلى جنيه واحد.

يستمر المعرض حتى 9 نوفمبر الحالي، ويفتح أبوابه من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.