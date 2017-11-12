افتتاح معرض الكتاب الثاني بجامعة الأزهر

علي راشد افتتح حلمى النمنم وزير الثقافة والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بحضور الدكتور محمد حسين رئيس جامعة الأزهر والدكتور أحمد الشوكى رئيس دار الكتب اليوم الأحد، معرض الكتاب الثانى بجامعة الأزهر بالمكتبة المركزية والذى تقيمه…

علي راشد

افتتح حلمى النمنم وزير الثقافة والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بحضور الدكتور محمد حسين رئيس جامعة الأزهر والدكتور أحمد الشوكى رئيس دار الكتب اليوم الأحد، معرض الكتاب الثانى بجامعة الأزهر بالمكتبة المركزية والذى تقيمه هيئة الكتاب فى الفترة من 12 حتى 21 نوفمبر.

وقال النمنم : “هذا هو المعرض الثاني بجامعة الأزهر وعندما جئنا العام الماضى للمرة الأولى اتفقت مع رئيس الجامعة أن وزارة الثقافة متمثلة في هيئة الكتاب ستنتقل بالمعرض إلى جميع فروع جامعة الأزهر والى كلياتها المختلفة وسوف تنظم معرض قريبا بقاعة محمد عبده بقطاع الدراسة”.

وأضاف :”هذا المعرض جزء من خطة وزارة الثقافة لتحقيق العدالة الثقافية فينبغي أن تصل الخدمة الثقافية إلى كل مواطن فى مصر، ولا يكون قاصرا على معرض واحد ومكان واحد فلدينا معرضين دائمين بالإسكندرية إحداهما دولى ومعرض بطنطا والمنوفية ومحافظات أخرى، وغدا نفتتح معرض بجامعة أسوان”.

يضم المعرض أحدث إصدارات هيئة الكتاب من النشر العام والسلاسل التى تصدرها الهيئة فى مختلف المجالات وكتب التراث بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة وكتب الأطفال بتخفيضات تصل إلى 50%. ويضم المعرض إصدارات دار الكتب.

ويفتح المعرض أبوابه من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.