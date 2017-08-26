افتتاح معرض الصين التجاري بقاعة المؤتمرات

المال – خاص افتتح سونج أي قوه سفير الصين بالقاهرة، اليوم السبت، معرض الصين التجاري في دورته الرابعة بقاعة المؤتمرات، بحضور سفير التنسيق الدبلوماسي والإعلامي بهيئة الأمم المتحدة ورئيس المجلس العربي الأفريقي عناد طارق، وعدد من سفراء ورؤساء الجاليات الأجنبية في مصر.ويستمر المعرض حتى 28 م

المال – خاص



افتتح سونج أي قوه سفير الصين بالقاهرة، اليوم السبت، معرض الصين التجاري في دورته الرابعة بقاعة المؤتمرات، بحضور سفير التنسيق الدبلوماسي والإعلامي بهيئة الأمم المتحدة ورئيس المجلس العربي الأفريقي عناد طارق، وعدد من سفراء ورؤساء الجاليات الأجنبية في مصر.

ويستمر المعرض حتى 28 من أغسطس الجاري، وذلك تشجيعًا للتعاون المصري الصيني في كافة المجالات، ويُعد أحد أكبر المعارض العالمية التي تقام خارج الصين للتعرف على المنتجات الصينية والشركات التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى أوروبا والعالم.



ويضم المعرض أكثر من 500 شركة في مختلف المجالات، مثل “الغزل والنسيج – المفروشات – الملابس والإكسسوارات – الجلود – الأجهزة الكهربائية – والأدوات المنزلية – مستلزمات البناء – الإلكترونيات – الأثاث”.



يُذكر أن معرض الصين التجاري يفتح أبوابه من الساعة 11 صباحًا وحتى الثامنة مساءً، ويُخصص لرجال الأعمال والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة وليس مخصص للجمهور، ولا يتوفر فيه خدمات البيع المباشر للجمهور.