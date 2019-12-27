افتتاح معرض الأقمشة والمنسوجات للمنتجات المحلية بالإسكندرية

أفتتح عدد من أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، معرض الأقمشة والمنسوجات من المنتجات المحلية التي تنتجها الشركات المتوسطة والصغيرة.

وينظم المعرض شعبة الأقمشة والمنسوجات بغرفة تجارة الإسكندرية، وذلك على مدار يومين، بمقر الغرفة التجارية الإسكندرية، وبمشاركة بعض ممثلى المؤسسات المالية والبنكية للتسهيل على مصنعي الأقمشة والمنسوجات المحليين برعاية الغرفة التجارية تحت شعار “صنع فى مصر”.

وقال صلاح المصري، رئيس شعبة الأقمشة والمنسوجات بغرفة تجارة الإسكندرية، إن الشعبة قررت تنظيم معرض للمنتجات المحلية يضم منتجات عدد من الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع ونشر ثقافة صنع فى مصر .

وأضاف، لـ”المال”، أن المعرض الذى يُقام على مدار اليوم وغداً يسعى لتقديم التسويق للشركات المشاركة وإلقاء الضوء على منتجاتها والتعريف بها، لإمكانية توفير فرص تسويقية لها، لافتاً إلى ضرورة رفع الوعى بأهمية شعار صنع فى مصر .

وكشف رئيس شعبة الأقمشة والمنسوجات بغرفة تجارة الإسكندرية، أن المعرض يضم مندوبًا من البنك الأهلى المصرى لإمكانية تقديم الخدمات التمويلية للمشاركين، فضلًا عن مشاركة صندوق دعم الغزل.

وأوضح المصرى، أن أبرز الشركات التى ستشارك فى هذا المعرض هى شركات “مصر العامرية للغزل والنسيج، ومصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والدقهلية للغزل والنسيج ديتكس والأصواف الممتازة “ستيا””، فضلًا عن عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى السوق المصرية.