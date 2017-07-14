افتتاح معرض الأسر المنتجة بمطروح.. غداً

فرص تسويقية لـ120 عارضا من أنحاء الجمهورية المال - خاصتفتتح وزارة التضامن الاجتماعي غدا، معرض ديارنا في النادي الاجتماعي بمطروح، والذي يقام بالتعاون مع محافظة مرسى مطروح و يهدف المعرض الذي يستمر حتى نهاية أغسطس المقبل إلى عرض منتجات لخدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة وزائريها من المصطافي

فرص تسويقية لـ120 عارضا من أنحاء الجمهورية





المال – خاص

تفتتح وزارة التضامن الاجتماعي غدا، معرض ديارنا في النادي الاجتماعي بمطروح، والذي يقام بالتعاون مع محافظة مرسى مطروح و يهدف المعرض الذي يستمر حتى نهاية أغسطس المقبل إلى عرض منتجات لخدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة وزائريها من المصطافين وكذلك تعريف المجتمع بقيمة المنتج التراثي والمشغولات اليدوية، بالإضافة إلى كونه فرصة تسويقية تقدمها الوزارة لدعم شباب الأسر المنتجة من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتقام على هامش المعرض مهرجانات ثقافية وفنية بالتعاون مع وزارة الثقافة، إضافة إلى أنشطة متنوعة يقوم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للتوعية بخطورة المواد المخدرة.

ويشارك بالمعرض ما يزيد على 120 عارضا من شباب وسيدات جمعيات الأسر المنتجة وجمعيات التنمية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الشركة القابضة للغزل والنسيج وكورونا وباتا.

ويقدم المعرض منتجات الأسر اليدوية المتميزة من الخوص والبامبو والكليم والعباءات وأطقم البحر والملايات ومنتجات أخميم والمنتجات الغذائية.