افتتاح معرض الأثاث والديكور«Home in» بمدينة 6 أكتوبر

افتتح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، معرض الأثاث والديكور “Home in” المقام خلال الفترة من 22 : ٢٦ يناير الجارى، بمشاركة 60 شركة متخصصة فى مجال صناعة الأثاث، بالمنطقة خلف فاميلى مول بمدينة 6 أكتوبر.

وقال الشربيني خلال الافتتاح، إن المعرض يأتى فى إطار حرص جهاز المدينة على تنشيط الأسواق الداخلية لصناع الأثاث، وكذلك تحقيق المنافسة بين الشركات العارضة وتوفير منتجات الأثاث، والديكور بأعلى جودة لسكان المدينة والمترددين عليها.

إقبال غير متوقع من الزائرين على المعرض

تجدر الإشارة إلى أن المعرض يُقام للمرة الثالثة بمدينة ٦ أكتوبر، ولاقى إقبالا غير متوقع من الزائرين؛ حيث فاق عدد زوار الدورة السابقة ٤٠ ألف زائر.

ولفت رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إلى أن الشركات العارضة بالمعرض تقدم عروض متنوعة من الخصومات تتراوح بين ٣٠ و٥٠ % خلال فترة المعرض، موضحا أن معرض الأثاث والديكور home in يتميز بكثرة المعروض من المنتجات.

تبلغ المساحة الإجمالية (171.41) ألف فدان للمدينة، ويبلغ عدد السكان الحالي 1.5 مليون نسمة، ومستهدف يصل لـ3 مليون نسمة بحلول 2030.

نبذة عن مدينة 6 أكتوبر

وتجاوزت الاستثمارات بكل من 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر و6 أكتوبر الجديدة 4 مليارات جنيه، بواقع 19.9 مليار جنيه بقطاع الإسكان، و19.1 مليار جنيه بقطاع المرافق، و941 مليون جنيه بقطاع الخدمات، 114.2 مليون جنيه بقطاع الزراعة.