افتتاح معرض أهلا مدارس في الجيزة بحضور وزير التنمية المحلية

قام اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة يرافقهم محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بافتتاح معرض أهلا مدارس بأرض المطاحن بشارع فيصل وذلك بنسبة تخفيضات تصل إلى أكثر من 30% للمنتجات والسلع والأدوات المدرسية المعروضة بالمعرض.

وقال رئيس غرفة الجيزة التجارية إن افتتاح معرض أهلا مدارس يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية بالعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنيين.

وأضاف إمبابي أن المعرض يضم 60 عارضا على مساحة تصل إلى 2000 متر بمشاركة أهم الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية بها لتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى والشنط والاحذية للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن المعروض بالأسواق بنسبة 30٪.

وأشاد اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية و اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بالمعرض ونوعية المنتجات المعروضة من الملابس ومستلزمات المدارس وتفقدا الأسعار المعروضة للاطمئنان على التخفيضات المقررة بالمعرض على المنتجات المعروضة للمواطنيين.