اقتصاد وأسواق

افتتاح معرض «أهلا رمضان» فى الإسماعيلية بمشاركة 70 تاجرا

بأسعار مخفضه تصل إلى 35%
نادية سلام 3:32 م, الثلاثاء, 15 مارس 22 3:32 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

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قام المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، يرافقه إبراهيم خميرة نائب أول رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالاسماعيلية بافتتاح المعرض السنوى “أهلا رمضان” الذى أقيم بالتزامن مع إقامة 8 معارض أخرى بالمدن والمراكز  بأنحاء المحافظة.

ويشارك فى المعرض هذا العام ما يزيد عن 70 عارضا، من التجار وأصحاب محلات السوبر ماركت وشركات المنتجات الغذائية، على أن تباع جميع المعروضات داخل المعرض بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بنسب تتراوح من 25 إلى 35% وذلك بهدف تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

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وذلك فى إطار الإستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم وتنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار وضبط حركة الأسواق والعمل على توفير كافة السلع الغذائية والأساسية لجميع المواطنين بأسعار مخفضة ومكافحة غلاء الاسعار والعمل على ضخ كميات إضافية من كافة السلع بالمنافذ والأسواق ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل خلال تلك الفترة.

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يستمر المعرض حتى عيد الفطر المبارك وذلك بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية ، ومديرية الأمن.

وحرص نائب المحافظ خلال الإفتتاح على تفقد كافة المنتجات المعروضة، والتأكد من جودتها، وأنها تقدم للمواطن بسعر أقل من سعر السوق، كذلك حرص على الاستماع للعارضين للتعرف على مطالبهم، مشددا على تقديم الدولة كل التسهيلات للتجار الوطنيين لمواجهة جشع البعض وموجة زيادة الأسعار غير المبررة والتى تتصدى لها الدولة بكل قوة من خلال الحملات التموينية والتعاون مع الغرفة التجارية لإقامة مثل هذه المعارض لزيادة المعروض من السلع وبالتالى انخفاض الأسعار.

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من ناحيته شدد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية على مكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار من خلال معارض الغرفة وكسر أى محاولات احتكار لأى سلعة انطلاقة من دور الغرفة التجارية الوطنى فى دعم الوطن والمواطن فى ظل المتغيرات الدولية ومحاولات البعض التربح على حساب المواطن، لافتا إلى أن الغرفة تقف مع الدولة المصرية بكافة مؤسساتها للتصدى لمثل هذه المحاولات.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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