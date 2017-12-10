افتتاح معرضي رحيل ولمسات إبداعية بالأوبرا.. غدا

سلوى عثمان يفتتح خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضا لأعمال الفنان مُهاب عبدالغفار بعنوان "رحيل" غدا الثلاثاء، الساعة السادسة مساءً بقاعة الباب سليم بساحة متحف الفن المصري الحديث بالأوبرا، يستمر المعرض حتى 23 ديسمبر الجاري. وصرح سرور أن أعمال الفنان مهاب عبدالغفار تتسم بلغتها التجري

سلوى عثمان



يفتتح خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضا لأعمال الفنان مُهاب عبدالغفار بعنوان “رحيل” غدا الثلاثاء، الساعة السادسة مساءً بقاعة الباب سليم بساحة متحف الفن المصري الحديث بالأوبرا، يستمر المعرض حتى 23 ديسمبر الجاري.

وصرح سرور أن أعمال الفنان مهاب عبدالغفار تتسم بلغتها التجريدية المُعتمدة على المُعادلة اللونية والبناء التشكيلي، ويعكس مسطح اللوحة حوارا بصريا شديد الخصوصية يحفز مُخيلة المُشاهد لفك شفرة العمل والدخول إلى عالم الفنان والتشابك معه وجدانيا للوصول إلى نقاط تماس.

مهاب السيدعبدالغفار فنان تشكيلي من مواليد الإسكندرية- يقيم حالياً بين مدينة تورونتو- كندا ومصر، تخرج في كلية الفنون الجميلة قسم حفر، جامعة الإسكندرية، له عدد من المعارض الفردية آخرها بجامعة الإمارات العربية تصوير، وحفر 2010، والعديد من المشاركات بمعارض جماعية كان آخرها معرض نور الشكل بالقاهرة 2017، كما صمم ديكورات بعض المسرحيات، وله مقتنيات لدى لدى السفارة الفرنسية بمدينة جدة (السعودية)، الخطوط الجوية السعودية، مقتنيات بألمانيا كولون، مقتنيات بتورونتو (كندا).

ويستضيف مركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي معرضاً بعنوان ” لمسات إبداعية ” والذي يُفتتح في تمام الساعة السابعة مساءا غدا الاثنين ، ويضم المعرض نتاج أعمال الورش الصيفية التي أقامها نادي المعادي الرياضي في التصوير الفوتوغرافي والرسم لعشرين مُبدع من ذوي القدرات الخاصة، والتي أشرف عليها كل من الفنان جلال المسيري والفنانة نجاة صدقي وإشراف عام ا. عايدة المصري مسئولةالنشاط الاجتماعي بالنادي.