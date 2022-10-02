افتتاح معامل المهارات بكلية التمريض جامعة قناة السويس

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه في ظل الرعاية الصحية الشاملة التي تشهدها مصر الآن وتوجهات الدولة نحو الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، أصبح استخدام المحاكيات والتعليم الافتراضي هو ما نسعى إليه كمؤسسة تعليمية مسئولة عن تخريج هيئة تمريضية متميزة.

جاء ذلك أثناء افتتاح مندور معامل مهارات التمريض بكلية التمريض بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءتها وزيادة قدرتها الاستيعابية لاستقبال وتدريب الأعداد المتزايدة من الطلاب الراغبين في دراسة التمريض ولخدمة البرامج الجديدة التي تم تفعيلها .

بحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة والدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها .

وتابع رئيس الجامعة: إن المعامل الجديدة تقدم خدماتها لجميع تخصصات التمريض حيث يوجد نماذج محاكاة لحالات متنوعة بالمستشفيات مثل الأمراض الباطنية والجراحات والحالات الحرجة والطوارئ يستطيع الطلاب التدريب علي جميع المهارات التمريضية للبالغين بأمان ويمكن تغذيتها بسيناريوهات مختلفة لإستخدامها في الإمتحانات العملية للطلاب .

فيما أفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المعامل تضم عدد من محاكيات الأطفال للتدريب علي المهارات الخاصة بالأطفال في أعمار مختلفة ابتداء من حديثي الولادة وكذلك التعامل مع الحالات الحرجة في الاطفال .

وأردفت الدكتورة وفاء عبد العظيم أن المعامل تشمل نماذج محاكاة للولادة الطبيعية والتعامل مع حالات النزيف بعد الولادة وفحوصات أمراض النساء وتنظيم الأسرة بالإضافة إلى نماذج تعليمية مختلفة تستخدم للشرح والتوضيح، موجهة الشكر لقيادات الجامعة على دعمهم الكبير للعملية التعليمية بالكلية وسرعة الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة المعامل قبل بداية العام الدراسي .