افتتاح مصنع الجيوشي لحديد التسليح باستثمارات 500 مليون جنيه

- قابيل: إضافة قوية لإنتاج مصر.. وطاقته 240 ألف طن سنويًا- يلبي احتياجات السوق المحلية والتصديريةمحمد ريحانافتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، مصنع الجيوشى للصلب لإنتاج حديد التسليح بمدينة السادس من أكتوبر، بطاقة إنتاجية 240 ألف طن سنويًا، و500 فني وموظف، وباستث

– قابيل: إضافة قوية لإنتاج مصر.. وطاقته 240 ألف طن سنويًا

– يلبي احتياجات السوق المحلية والتصديرية

محمد ريحان

افتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، مصنع الجيوشى للصلب لإنتاج حديد التسليح بمدينة السادس من أكتوبر، بطاقة إنتاجية 240 ألف طن سنويًا، و500 فني وموظف، وباستثمارات 500 مليون جنيه.

ويستهدف المصنع ضخ 250 مليون جنيه لإنشاء خط إنتاج جديد، خلال الأشهر القليلة المقبلة، بطاقة إنتاجية 360 ألف طن ليصل إجمالى إنتاج المصنع إلى 600 ألف طن سنويًا.

وأشار الوزير إلى أن افتتاح المصنع يمثل إضافة قوية لإنتاج مصر من حديد التسليح، لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة وأن حجم الاستهلاك بلغ خلال عام 2017 حوالى 7.2 مليون طن، فى حين بلغ الإنتاج الفعلي 7 ملايين طن، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 9 ملايين طن عام 2020، ما يؤكد الحاجة إلى إنشاء خطوط إنتاجية جديدة لسد الفجوة، وتوجيه جزء إلى التصدير.

وأكد قابيل حرص الوزارة على تنمية وتطوير صناعة الحديد والصلب باعتبارها أحد الصناعات الإستراتيجية التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية عديدة، مشيراً إلى أن هناك فرصاً واعدة لصناعة الحديد للنفاذ لأسواق قارة إفريقيا، وأسواق دول سوريا والعراق وليبيا، للمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار.

ولفت إلى حرص الوزارة على مساندة هذه الصناعة الحيوية وحمايتها من الممارسات الضارة للتجارة الدولية، دون الإخلال بالتزامات مصر فى إطار منظمة التجارة العالمية، وبما ينعكس إيجابًا على زيادة تنافسية هذه الصناعة بالسوقين المحلية والعالمية.

وأوضح قابيل أن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، وتشهد المرحلة الحالية فرصاً كبيرة أمام الشركات العاملة لتنمية مشروعاتها الاستثمارية سواء فى السوق المحلية أو العالمية، خاصة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة خلال المرحلة الحالية، وتمثل فرصة هامة لهذه الصناعة لزيادة تواجدها بالسوق المصرية.

من جانبه، أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، أن المجموعة تعتمد على أحدث الأساليب العلمية فى الإنتاج، ونُطبق أدق مستويات إختبار جودة المُنتج النهائي من خلال أول وأكبر معمل مصري متخصص فى تحليل منتج حديد التسليح مُجهز من أكبر الشركات العالمية المُنتجة لأجهزة إختبار المواد.

ولفت إلى أن “الجيوشي للصلب” تضع التصدير للأسواق العالمية على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً ثقته بأن مُنتج حديد التسليح المصري قادر على المنافسة بالأسواق الخارجية، خاصة فى ظل استمرار الدولة فى تشجيع صناعاتنا المحلية.

وأوضح أن القرارات التى اتخذتها الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الأخيرة، تدعم الصناعة المحلية لتتحول مصر من دولة مستهلكة إلى دولة مُنتجة، الأمر الذي يتجاوب معه صُناع مصر فى مختلف القطاعات مُركزين جهودهم على الخروج بمُنتج عالي الجودة نفخر جميعاً بأنه يحمل شعار “صُنع فى مصر”.

ورافق الوزير خلال الافتتاح اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والكيميائى إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية.