افتتاح مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر يتصدر أخبار الصحف العالمية

تصدَّر خبر افتتاح مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر، والذي افتتحه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أمس الأول الاثنين، أخبار الصحف ووكالات الأنباء العالمية، من بينها رويترز والأسوشيتد بريس وABC News والواشنطن بوست وبلومبورج ولوس أنجلوس تايم وصوت أمريكا وغيرهم، حيث وصفته بأحد أهم الافتتاحات الأثرية التي تعمل على تنشيط حركة السياحة إلى مصر.

وقد نشرت جميع وسائل الإعلام العالمية العديد من الصور والفيديوهات القصيرة التي توضح المقبرة والدهاليز والتابوت الموجود داخلها، بالإضافة إلى نشر صور للهرم المدرج الذي تم افتتاحه، العام الماضي، ومنطقة سقارة ككل.

يُذكر أن مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر يأتي استكمالًا لمشروع ترميم المجموعة الجنائزية للملك زوسر بمنطقة آثار سقارة، والذي بدأ عام 2006، حيث تم الانتهاء من مشروع ترميم هرم زوسر المُدرّج وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في شهر مارس من العام الماضي.

وتعتبر منطقة سقارة هي إحدى المناطق التابعة لجبانة منف المسجلة على مواقع التراث العالمي.