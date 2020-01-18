افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر.. وتسليم عقود الوحدات لمستحقيها

التقط وزير الإسكان، ومحافظ القاهرة، وقيادات الوزارة والمحافظة، صورة تذكارية مع المواطنين الفائزين.

الجزار: “المجتمعات العمرانية” انتهت من تنفيذ 16608 وحدات سكنية في بدر

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع الإسكان الاجتماعي التابع لمحافظة القاهرة، بأرض المائة فدان، بالحي الرابع، بمدينة بدر، ويضم 3,528 وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذها.

وسط أجواء من الفرحة العارمة، وزغاريد المواطنين، سلم الدكتور عاصم الجزار، واللواء خالد عبدالعال، عدداً من عقود الوحدات السكنية بمشروع “الإسكان الاجتماعي” لمستحقيها، بمدينة بدر.

وتفقدا الوحدات السكنية، التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمشروع، واطمأنا على وصول جميع المرافق للوحدات السكنية، وشدد الوزير على الاهتمام بأعمال اللاند سكيب والتشجير بالموقع.

وقال الدكتور عاصم الجزار: يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي التى تم ويجرى تنفيذها بمدينة بدر، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 88788 وحدة بإجمالى استثمارات 19 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 16608 وحدات، وجارٍ إنهاء وتنفيذ 38880 وحدة، وإسناد وتنفيذ 33300 أخرى.

مى عبدالحميد: تخصيص 33889 وحدة بالمدينة.. وتسليم 19117 لمستحقيها.

وأضافت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم حتى الآن تخصيص 33889 وحدة سكنية، بمدينة بدر، وتم توقيع عقود 20739 وحدة من قِبَلِ المواطنين المُخصصة لهم، وتسليم 19117 وحدة لمستحقيها، سواء التى تنفذها الهيئة أو غيرها.

وقام وزير الإسكان، ومحافظ القاهرة، وقيادات الوزارة والمحافظة، بالتقاط صورة تذكارية مع المواطنين الفائزين بالوحدات.