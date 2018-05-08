افتتاح مشروع إعادة التدوير بمعهد بحوث البترول

نسمة بيومىافتتح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والاستاذ الدكتورأحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول مشروع إعادة التدوير بمعهد بحوث البترول الذي أقيم على مساحة 1300 متر مربع بالإضافة إلى منطقة لوجيستية كبيرة تتكون من ثلاث خطوط إنتاج لتكسير وطحن المخلفات و تحويلها لحبيبات متجانسة ث

نسمة بيومى

افتتح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والاستاذ الدكتورأحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول مشروع إعادة التدوير بمعهد بحوث البترول الذي أقيم على مساحة 1300 متر مربع بالإضافة إلى منطقة لوجيستية كبيرة تتكون من ثلاث خطوط إنتاج لتكسير وطحن المخلفات و تحويلها لحبيبات متجانسة ثم إنتاج البراميل البلاستيكية سعة 220 لترا.

وأوضح “الصباغ” خلال جولة بوحدة الطاقة الإنتاجية للمشروع والتي تصل إلى 500 برميل يوميا، أن المشروع يضم 3 معامل كيميائية و فيزيائية، وميكانيكية لاختبار جودة البلاستيك المنتج و عمل الأبحاث العلميةاللازمة لتحسين خواصه، مشيرا إلى أنه جار حاليا التفاوض مع بعض الشركات لتوريد الأجهزة اللازمة للمشروع.

وأضاف “الصباغ”، أن فريق العمل بالتحالف يخطط لتحويل تلك المعامل لمركز معتمد دوليا فى اختبارات خلطات البلاستيك و مراقبة الجودة اللازمة لكل قطاع اللدائن و البلاستيك فى مصر، حيث لا تستطيع معظم الشركات والمصانع شراء تلك الأجهزة وإنشاء معامل اختبارات، و بالتالي يمكن لمعهد بحوث البترول تقديم تلك الخدمات للغير مما يدر دخلا إضافيا على المشروع.

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وأشار “الصباغ” إلى أن المعهد قد قام بتوفير كل الدعم اللوجيستي والفني للتحالف بقيمة تصل الى 7 ملايين جنيه، موضحا أن هذا الدعم إيمانا من المعهد بأهمية المشروع للقطاع و ثقة فى الجدوى الإقتصادية للمشروع، متوقعا أن يغطى كل تكاليفه فى فترة زمنية قصيرة.

و يلعب معهد بحوث البترول المصري دوراً هاماً في دعم الاقتصاد حيث تنطوي العقيدة البحثية في المعهد على قاعدتين هامتين في الاقتصاد وهما استثمار البحث العلمي في اقتصاد المعرفة وتطبيق اقتصاد تكلفة الفرصة البديلة كما أن المعهد يعمل بخطوات مدروسة لبناء مجتمع بحثي في المعهد ونهضته، إيماناً من المعهد بأن استثمار البحث العلمي يعتبر أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني