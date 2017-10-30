افتتاح مشروعات التطوير بمجمع بضائع مصر للطيران

دعاء محمودافتتح شريف فتحي، وزير الطيران المدني، اليوم مجمع بضائع شركة مصر للطيران للشحن الجوي بمطار القاهرة الدولي، وذلك بعد تجديده وفقا لخطة التطوير التي تبنتها الشركة منذ فترة.جاء ذلك بحضور صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات وا

دعاء محمود



افتتح شريف فتحي، وزير الطيران المدني، اليوم مجمع بضائع شركة مصر للطيران للشحن الجوي بمطار القاهرة الدولي، وذلك بعد تجديده وفقا لخطة التطوير التي تبنتها الشركة منذ فترة.

جاء ذلك بحضور صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار أحمد عادل مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، وقيادات وزارة الطيران المدني ومصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي.

وقال صرح أن عمليات تطوير مجمع بضائع استهدفت في المقام الأول تسهيل الإجراءات لعملاء شركة الشحن الجوي بما يمكنهم من الحصول على الخدمة في أقل وقت ممكن.

كما تعمل هذه التجديدات على إنهاء الحركة العشوائية في مجمع البضائع فتظهره بالشكل الحضاري اللائق بشركة الشحن الجوي كشركة عالمية حاصلة على أهم الاعتمادات الدولية مثل IOSA و ISAGO و EASA TCO وغيرها.

هذا وقد شملت أعمال التطوير التي قامت بها الشركة ساحة قبول الشحنات وساحة الفرز والاستلام ومخازن الواردات والساحة الخارجية وسقف مبنى المجمع الرئيسي، بالإضافة إلى تجديدات في الواجهات وأيضا إعادة تنظيم ساحة الانتظار.

ومن جانبه أشار الطيار باسم جوهر إلى أن الشركة مستمرة في خطة التطوير سواء في الخدمات المقدمة للعملاء أو في زيادة الأسطول. حيث سيتم ضم ٤ طائرات جديدة لأسطول الشحن الجوي ٣ من طراز A330-200 و واحدة من طراز B 738 خلال عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩. مضيفًا أنه من المخطط العمل على زيادة أرباح الشركة في العام المالي الحالي والتي كانت قد زادت بنسبة ٩٠٪ في العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ عن العام السابق له.