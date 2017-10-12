افتتاح مستودع كرداسة بطاقة٣٠ ألف أسطوانة غاز شهريا

قال المحاسب حسين فتحي، رئيس الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز “بوتاجاسكو”، اليوم الخميس، إنه تم افتتاح مستودع توزيع كرداسة بمحافظة الجيزة ليخدم منطقة كرداسة والمناطق المجاورة.

وأوضح – فى بيان – أن المشروعات تأتي تنفيذا لخطة وزارة البترول بضرورة انتشار مستودعات الشركة في جميع محافظات الجمهورية، ووصول الدعم لمستحقيه وتوفير أسطوانات البوتاجاز بجميع ربوع الجمهورية وخاصة المناطق المحرومة .

وأشار إلى أنه بهذا المستودع ارتفع عدد مستودعات الشركة إلى 175 مستودعا موزعين على مختلف محافظات الجمهورية لخدمة المواطنين، لافتا إلى أن تكلفة إنشاء المستودع بلغت2 مليون جنيه.



وقال إن المبيعات المستهدفة للمستودع تقدر بـ 30 ألف أسطوانة شهريا.

