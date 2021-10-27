افتتاح مستشفي «أهل مصر» الربع الأول من 2022

قام وفد إعلامي ضم مجموعة من رجال الصحافة والإعلام والمهتمين بالشأن الصحى في مصر بزيارة لمستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا حوادث الحروق بالمجان.

ورافقهم خلال الزيارة الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية،و نيفين المسيرى الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وتفقدوا خلالها المستشفى للوقوف على أخر المستجدات المتعلقة بالأستعدادات النهائية التي تجرى حاليا تمهيدا لافتتاح المستشفى العام القادم ،وخلال الزيارة رحبت الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنميةبالوفد الذي قام بزيارة المستشفى .

وعبرت عن امتنانها وشكرها للحضور لاهتمامهم ودعمهم لمؤسسة أهل مصر للتنمية من خلال إلقاء الضوء علي قضية الحروق ، والحرص على ابراز الدور الذي تقوم به المؤسسة في هذه القضية المهمة.

واستمع الوفد الإعلامي الى شرح مفصل حول المستشفى الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، الذي يهتم بعلاج الحروق ورعاية الضحايا والمصابين في حوادث الحروق المتعددة.

كما ظهر خلال الزيارة، الانتهاء بنسبة 100% من كافة اعمال المباني بالمستشفى التي من المقرر افتتاحها خلال الربع الأول من العام القادم.

و أضافت السويدي، أن جميع أفراد المؤسسة حريصون على الانتهاء من المستشفى في أقرب وقت، وان العمل يجرى على قدم وساق للوصول الى يوم الافتتاح المقرر أن يكون في الربع الأول من العام القادم.

وذلك لنضع حدا لأوجاع والام ضحايا حوادث الحروق من كافة الفئات العمرية والذين يرتبط هدف انقاذهم بمدى زمنى معين لا يتعدى الست ساعات ،بالإضافة الى حاجتهم لوجود كيان وصرح طبي متخصص في علاج حوادث الحروق.

و قالت نيفين المسيري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أهل مصر للتنمية، أن تم أختيار و تدريب كوادر طبية ذو كفاءة عالية، ولذلك فقد تم تولى البروفيسور نعيم مؤمن منصب مدير مركز الحروق والبحث العلمى بمستشفى أهل مصر لعلاج لحروق.

والأن مؤسسة أهل مصر للتنميه فى مرحلة تضافر الجهود لافتتاح المرحلة الأولى لمستشفى أهل مصر فى الربع الأول من عام 2022

وهذه المرحلة تحتاج تضافر لإستيراد الأجهزة والتأكد من التوصيلات والإلكترونيات الخاصة بالتركيبات بالمستشفى لذلك تعمل على جميع الأصعده لإتخاذ الكوادر الطبيه على التوالى عند الإنتهاء من المستشفى .



مستشفي أهل مصر هي أول مستشـفى ومركـز أبحـاث متخصـص لعــلاج الحــوادث والحــروق بالمجــان في مصــر والشــرق الأوســط وأفريقيــا، وتم تصميمها بطاقــة استيعابية 201ســرير.

كمــا تحتــوي علــى مركــز لعــلاج الحــوادث وقسم طــوارئ وآخــر لعـلاج الحــروق، وانه يقــع على أرض مساحتها 12.200 متر مربع تــم تخصيــصها مــن قبــل وزارة الإســكان، فــي منطقــة التجمــع الأول فــي القاهــرة الجديــدة وتبلغ مســاحة المبانــي 45,245 متــر مربــع.

و أهم ما يميز مستشفى أهل مصر، انه يراعى الاستخدام الأمثل لكل متر به، وعدم اهدار أي مساحة واستغلالها لأغراض مختلفة، وهو ما تم مراعاته أثناء التصميم والتنفيذ، وبما يسمح بإجراء اى تغيير أو تحديث فى تصميم المستشفى الحالي مستقبلا لتكون قادرة على تقديم خدمات طبية مواكبة لما يتطلبه المستقبل والتطور.

الى جانب الاستهلاك الأمثل للطاقة وذلك باستخدام أحدث المعدات والتكنولوجيا الموفرة للطاقة وأنظمة التحكم كنظام أدارة المبنى للتحكم بالكامل وبصورة تلقائية بكل الأنظمة كالتكيف، مضخات المياه وغيرها لضمان فاعلية تشغيل مثالية تضمن استهلاكا اقل للطاقة.

ويضم المستشفى مسارات للمرضى بين الأقسام المختلفة تمت دراستها وتصميمها لتقليل المسافة التي قد يقطعها المريض اثناء تنقله من قسم لآخر، وأيضا لتحسين استجابة طاقم التمريض لأي استجابة طارئة.

بالإضافة الى اتاحة أنظمة مكافحة العدوى، وبصورة أساسية العمل علي تقديم الرعاية الطبية بصورة سليمة خالية من الخطورة لكل المرضى وكذلك الطواقم الطبية.