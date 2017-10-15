افتتاح مستشفى منارة الطب باستثمارات 60 مليون جنيه

❐ المجلى: خطة لزيادة رأس المال عبر سوق المالشريف عمرتخطط شركة مستشفى منارة الطب لافتتاح المستشفى المملوك لها فى منطقة الجيزة خلال ديسمبر المقبل باستثمارات 60 مليون جنيه، على أن تتجه بعد ذلك لطرح نسبة من رأسمالها فى سوق المال لتدبير تمويلات لتغطية توسعاتها بالقاهرة الكبرى فى خطوة تهدف منها للاست

❐ المجلى: خطة لزيادة رأس المال عبر سوق المال

شريف عمر

تخطط شركة مستشفى منارة الطب لافتتاح المستشفى المملوك لها فى منطقة الجيزة خلال ديسمبر المقبل باستثمارات 60 مليون جنيه، على أن تتجه بعد ذلك لطرح نسبة من رأسمالها فى سوق المال لتدبير تمويلات لتغطية توسعاتها بالقاهرة الكبرى فى خطوة تهدف منها للاستفادة من الدور التمويلى للبورصة.

قال عبدالعزيز المجلى، رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لشركة مستشفى منارة الطب، إن المستشفى مكون من 6 أدوار، وتم إنهاء كامل الاعمال الانشائية بجانب تشطيب أول 5 أدوار، وخلال الشهر الحالى سيتم الانتهاء من تشطيب الدور الأخير، تمهيداً لبدء تركيب المعدات والأجهزة الطبية، كخطوة أخيرة لافتتاح المستشفى فى ديسمبر.

وأضاف المجلى، فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن المستشفى يحوى 75سريراً، 30 حضانة للأطفال و8 غرف للعمليات الجراحية، وأقساما متخصصة للعناية المركزة ومعامل تحاليل للأشعة، ومركزاً للدم، كما أن هناك خطة لإضافة قسم للحقن المجهرى خلال النصف الأول من العام المقبل.

وتأسست «منارة الطب» فى أبريل 2014، عبر 37 مساهماً، برأسمال 12مليون جنيه، قبل أن يتم رفعه عدة مرات عبر دخول مساهمين جدد، وتبلغ القيمة الاسمية لسهم منارة الطب جنيها واحدا.

وأشار المجلى إلى أن رأس المال الحالى للشركة يبلغ 60 مليون جنيه، تم تدبيرها بالكامل من السيولة الذاتية للمساهمين البالغ عددهم 50، وتستحوذ أسرة المجلى على الحصة الأكبر من المساهمة بواقع %22، تليها مساهمات للدكتور محمد خليفة.

ولفت إلى أن التكلفة الإجمالية للمستشفى قاربت 60 مليونًا شاملة الإنشاءات وسعر الأرض بجانب الأجهزة والمستلزمات العلاجية.

ولفت المجلى إلى معاناة الشركة من الارتفاع المستمر فى أسعار توريد وشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية، موضحاً أن الدراسات الأولية للمشروع حددت تكلفة شراء بعض الأجهزة بـ 9 ملايين جنيه، وبعد قرار التعويم وارتفاع أسعار الدولار زادت تلك القيمة لتصل إلى 20 مليون جنيه.

فى سياق متصل، أكد رئيس مستشفى منارة الطب، أن الأخير سيتجه خلال العام المقبل لحفظ الأسهم فى شركة مصر المقاصة، وهى أول خطوة للتوجه لطرح حصة تتراوح ما بين %20 و%30 من رأس المال فى البورصة، فى صورة زيادة رأسمال بهدف تدبير تمويلات للتوسع وإقامة مستشفى جديد فى منطقة بهتيم بمحافظة القليوبية، بالإضافة لخطة أخرى للتواجد فى منطقتى شبرا الخيمة وبنى سويف.

وأوضح المجلى أن الاستثمار فى المجال الصحى يشهد رواجاً لافتاً فى المرحلة الحالية فى ظل رغبة المستشفيات القائمة أو الجديدة فى الاستفادة من مزايا إطلاق قانون التأمين الصحى الشامل والذى يناقش حالياً فى مجلس النواب تمهيداً لإقراره خلال العام الحالى.

ووافق مجلس الوزراء خلال أغسطس الماضى على مشروع قانون التأمين الصحى، وتم إرساله لمجلس الدولة لإبداء الرأى القانونى قبل إرساله لمجلس النواب لمناقشة بنوده والموافقة عليه، وتم الاتفاق على بدء تطبيق القانون لأول مرة فى محافظتى بورسعيد والإسماعيلية.