استثمار

افتتاح مستشفى الطوارئ جنوب بورسعيد يونيو المقبل

لخدمة حى الجنوب واستقبال حالات حوادث الطرق
أماني العزازي 5:58 م, السبت, 8 فبراير 20 5:58 م, السبت, 8 فبراير 20

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أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، انتهاء قوائم الانتظار الخاصة بعمليات القلب المفتوح وقسطرة الشرايين، وكذلك حل مشاكل الإحالة من المراكز الطبية للمستشفيات والتي كانت تستغرق عدة أيام حتى يحصل المواطن على العلاج.

وأضاف المحافظ في تصريحات له، أنه من المنتظر التوسع في عدد الوحدات الطبية لتصل الى ٣٥ وحدة والتى تم افتتاح ٢٦منها حتى الآن وهو ما يؤدي إلى توسيع قاعدة حصول المواطن على الخدمة الصحية وتيسير السبل التى تمكنه من العلاج والمتابعة بشكل لحظى .

وأشار إلى أن افتتاح مستشفي الطوارئ على طريق بورسعيد الإسماعيلية لخدمة حى الجنوب واستقبال حالات حوادث الطرق خلال يونيو المقبل .

كما تم تخصيص مستشفى الزهور لمرضى الفشل الكلوي وتخصيص جناح كامل خاص لجراحات المخ والأعصاب بالجناح البحري بمستشفي السلام يتم افتتاحه خلال ٦ أشهر.

وأكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل تشهد إقبال مستشفيات وصيدليات القطاع الخاص على الانضمام لها حيث يتم حاليا التفاوض مع مستشفيين و3 صيدليات لضمها لمنظومه الخدمة.

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بقلم أماني العزازي

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