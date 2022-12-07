افتتاح مركز محمود عثمان لنظم المعلومات الجغرافية و«الاستشعار عن بعد» بجامعة قناة السويس

شهد المهندس محمود عثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عثمان أحمد عثمان، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة والنائب الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، افتتاح مركز محمود عثمان لنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد والاستشارات والتدريب بعد تجديده كاملًا، ليواكب التحول الرقمي للدولة المصرية ورؤيا مصر 2030.

وأشار الدكتور ناصر مندور ـ رئيس جامعة قناة السويس ـ أن المركز يعد حلم شباب الإسماعيلية وإقليم القناة وسيناء في التدريب على نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد وتوفير الكوادر العلمية المدربة، مضيفًا بأن المركز الوحيد المتطور في إقليم قناة السويس وسيناء الذي يقدم هذه الخدمة بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل وتطوير الكوادر الفنية لمواكبة التحول الرقمي للدولة المصرية ورؤيا مصر 2030، وأنه تم نقله من مكانه القديم بكلية السياحة والفنادق إلى كلية الآداب.

وقال الدكتور عادل السعدني ـ عميد كلية الآداب والمشرف على المركزـ أنه تم تدشين المركز في يناير 2016 بكلية الآداب بجامعة قناة السويس، تبرعًا من مؤسسة عثمان أحمد عثمان الخيرية من أجهزة وأثاث وشبكات ودهانات وتدريب واستشارات فنية، موضحًا بأنه تم تأسيسه بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، ويعمل في مجال التدريب ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد وأعمال الرفع المساحي التطبيقي.

وأفاد الدكتور سامي هاشم ـ رئيس لجنة التعليم بالبرلمان ـ أن شهادة المركز معتمدة دوليًا وتم تدريب آلاف الطلبة والمهندسين، ومصر تعيش الآن نهضة تعليمية لم تشهدها من قبل؛ تشمل كل الجامعات المصرية بفضل وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب المهندس محمود عثمان ـ رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عثمان أحمد عثمان ـ عن سعادته بتواجده داخل المركز بعد إعادة تأهيله وتجهيزه للعمل، مشيرا إلى أن المركز إهداء من مؤسسة عثمان أحمد عثمان الخيرية ويهدف إلى توفير الكوادر العلمية المدربة على نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.

وأوضح أن من ضمن أهداف المركز هو تسليح الشباب بالعلم والذي يعد أحد مفردات تقدم الدول والمؤشر الحقيقي للعبور إلى الجمهورية الجديدة التي تسعى لها الدولة بكل قيادتها. فشباب اليوم هم قادة المستقبل، ولابد أن يدافعوا عن وطنهم بالعلم والمعرفة والتعليم والبناء.

وقال محمد الصباح ـ العضو المنتدب لشركة جلوبال جيوبتس أحد شركات عثمان أحمد عثمان والمشرف على إعادة تجهيز المركز وافتتاحه ـ إن الهدف الأساسي والرئيسي للمركز بعد التجديد هو التوجه وخدمة المجتمع واقتحام سوق العمل وتقديم خريج للمجتمع على أعلى مستوى من الكفاءة والعلم من خلال عدة برامج دراسية يحتاجها سوق العمل.

وقامت جامعة القناة بإهداء المهندس محمود عثمان درع الجامعة تقديرا لدوره المهم في المساهمة في بناء المركز، وقامت شركة جلوبال بتقديم دروع تكريم للدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة والنائب الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بالبرلمان والدكتور عادل السعدني عميد كليه الأداب ولقيادات المركز الذين أسهموا في تقديم المنح الدراسية والتدريب داخل المركز .