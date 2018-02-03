افتتاح مركز للتميز في الأبحاث العلمية بجامعة بنها

المال - خاص افتتح الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، اليوم السبت، مركز التميز في الأبحاث العلمية بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، وبحضور الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. وعلى…

المال – خاص

افتتح الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، اليوم السبت، مركز التميز في الأبحاث العلمية بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، وبحضور الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وعلى هامش الافتتاح، أكد خميس على دور البحث العلمي في مصر، وضرورة تحويل نتائج البحث العلمي التطبيقية في مجال التكنولوجيا الحيوية إلى منتجات يتم تصنيعها بالتعاون مع المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق أغراض التنمية المستدامة بمصر.

وأضاف نائب الوزير أن هذا المركز يعد أول مركز يتم تنفيذه ضمن 12 مركز تميز على مستوى الجامعات المصرية التي يتم تمويها من وحدة إدارة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار إلى أهمية المركز في إعداد الكوادر العلمية المدربة، وإكسابها مهارات التشخيص بالتقنيات الحديثة، وإجراء أبحاث تطبيقية، وتعزيز العلاقة بين المركز والمجتمع وتسويق خدمات المركز للجمهور.

وأوضح رئيس جامعة بنها أن المركز أسهم في تخفيض مخرجات النافق في المزارع السمكية، فضلاً عن دوره في النشر والتعريف بالأمراض الوبائية للأسماك المستزرعة، وطرق التحكم في الأمراض، ووضع البرامج العلاجية السريعة للحد من إنتشارها، مما أدى لرفع اقتصاديات المزارع السمكية.

وتفقد نائب الوزير المعامل المركزية في كلية الزراعة بمشتهر واطلع على أحدث الإمكانيات والأجهزة المتقدمة التي تم تمويلها ذاتياً من الجامعة ومن وحدة تطوير المشروعات.