افتتاح مركز خدمة المواطنين التكنولوجي بالإسماعيلية

المال - خاصافتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.يأتي ذلك في إطار جولتها التفقدية للمراكز التكنولوجية بالمحافظة، والتي تقوم خلالها بافتتاح المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية ل

المال – خاص

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار جولتها التفقدية للمراكز التكنولوجية بالمحافظة، والتي تقوم خلالها بافتتاح المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وكلا من مجالس مدن القنطرة غرب – القنطرة شرق – فايد – القصاصين – أبوصوير – التل الكبير، و3 أحياء أول وثاني وثالث لتصبح بذلك محافظة الإسماعيلية محافظة إلكترونية بالفعل.

وأشارت السعيد، إلى أن النظام يسمح بربط جميع المراكز التكنولوجية معاً من خلال مركز البيانات الرئيسي وتطبيقات الإنترنت، والتي توفر البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار لمتابعة أداء خدمات المواطنين والعمل على تطويرها.

وأضافت أن البرنامج يسمح بإصدار جميع المعلومات للمواطن بشكل مميكن وكذلك الخطابات الموجهة للجهات الخارجية مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات، بما يضمن الدقة والسرية للبيانات ومتابعة أعمال الإدارات الأمر الذي ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

والافتتاح في إطار حرص الوزارة علي تنفيذ برامجها حول الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وميكنة الخدمات الحكومية، إلى جانب تفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين، ويهدف المشروع إلى تطوير خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة بأحدث أنظمه تكنولوجية.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تطوير وميكنة 145 وحدة محلية منهم 52 تعمل على النظام المركزي، وتشمل مدن محافظات القناة إلى جانب 5 ديوان عام محافظة، والانتهاء من تطوير وميكنة 15 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية، وإنشاء 22 بوابة إلكترونية للمحافظات.

ومن المقرر أن يتم البدء في العمل في المحافظات الحدودية خلال الفترة المقبلة (الوادي الجديد- مطروح – البحر الأحمر).

وفي إطار الخطى السريعة التي تتخذها الوزارة في مجال ميكنة خدمات المواطنين، افتتحت وزيرة التخطيط عدداً من المراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة في اغسطس الماضي، وتقع هذه المراكز فى مناطق “دمنهور”، “كوم حمادة”، “إيتاى البارود”، “شبراخيت”، “أبو حمص”.