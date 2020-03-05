افتتاح مركز خدمة التموين التكنولوجي بقصر مرسي مطروح

أشاد وزير التموين خلال تفقده للمركز الجديد بالمظهر الحضارى وبمستوى العاملين والتعرف على منظومة العمل واستيعابهم الإجراءات واهمية التيسير على المواطنين كما وجه ببحث استكمال تطوير جميع المراكز التموينية بمطروح وعددها ١٤ مركز تم تطوير ١٢ مركزا منها وبحث تخصيص موقع إقامة مركز مطور بسيوة وقرية جلال بالضبعة

افتتح اليوم مركز خدمة التموين التكنولوجي بمنطقة القصر بمدينة مرسي مطروح على مساحة 80 م2 ، وذلك ضمن 14 مركزا تم الانتهاء من تطوير وتجديد 12 منها على مستوى المحافظة و تم استلامها مؤخرا منها مركز بحي الزهور بالكيلو 4 والقصر بمدينة مرسى مطروح، ومركز مدينة براني، و مركز الخدمة المتطورة بمناطق العلمين، والحمام ، والسلوم ، وبقرية سيدي عبد الرحمن وقرية رأس الحكمة .

وافتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس مركز خدمة التموين التكنولوجي بمنطقة القصر بمدينة مرسي مطروح على مساحة 80 م2 ، بحضور كل من النائب أحمد رسلان ورزق جالى ومهدى العمدة والمهندس السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين بمطروح وعمد ومشايخ منطقة القصر.



وأشاد وزير التموين خلال تفقده للمركز الجديد بالمظهر الحضارى وبمستوى العاملين والتعرف على منظومة العمل واستيعابهم الإجراءات وأهمية التيسير على المواطنين، كما وجه ببحث استكمال تطوير جميع المراكز التموينية بمطروح وعددها 14 تم تطوير 12 منها وبحث تخصيص موقع إقامة مركز مطور بسيوة وقرية جلال بالضبعة

وأوضح السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين بمطروح أن المركز الجديد تمت إقامته ضمن 14 مركزا تم الانتهاء من تطوير وتجديد 12 منها على مستوى المحافظة و تم استلامها مؤخرا منها مركز بحي الزهور بالكيلو 4 والقصر بمدينة مرسى مطروح، ومركز مدينة براني، و مركز الخدمة المتطورة بمناطق العلمين، والحمام ، والسلوم ، وقرية سيدي عبد الرحمن وقرية رأس الحكمة.

وأضاف أن ذلك يأتى من خلال بروتوكول التعاون بين وزارتى التموين والإنتاج الحربى لإنشاء مراكز تكنولوجية متطورة لخدمة المواطنين والتيسير عليهم فى الخدمات التموينية خاصة لإصدار بطاقات تموينية جديدة أو أى إضافات أو تعديلات جديدة على بطاقات التموين وغيرها من خلال خدمة رقمية ونداء آلى بالمركز، وذلك من خلال تقديم المواطن لصورة من الرقم القومى الشخصى ورقم التليفون لمتابعة الرد على استفساراته وتأكيد تقديم الخدمة التموينية المطلوبة له ويأتى ذلك في إطار تسهيل التعامل مع المواطنين والتيسير عليهم، من خلال خدمة حضارية وكريمة للمواطنين من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد.

المحافظ يوجه الشكر لوزير التموين

بينما قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للدكتور على مصيلحى وزير التموين على جهود الوزارة و تعاونها مع المحافظة فى خدمة المواطنين فى العديد من الخدمات التموينية والتيسير عليهم.