افتتاح مركز تكنولوجي لخدمة عملاء مرفق المياه والصرف بالشروق

بدور إبراهيمافتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجى لخدمة عملاء مرفق المياه والصرف الصحى بمدينة الشروق، بحضور المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، وهو المركز الأول الذى يتم تنفيذه بالمدن الجديد

بدور إبراهيم

افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجى لخدمة عملاء مرفق المياه والصرف الصحى بمدينة الشروق، بحضور المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، وهو المركز الأول الذى يتم تنفيذه بالمدن الجديدة.

وقال المهندس شريف الشربينى، إن المركز يهدف تقديم خدمة متميزة من خلال منظومة الشباك الواحد، مع وجود وحدة نداء آلى لتقديم الخدمة بأسرع وقت، وصالة انتظار مكيفة للعملاء، وصندوق شكاوى ومقترحات يتم الرد عليها من خلال مدير المركز، كما يضم ساحات انتظار تسع أكبر عدد من السيارات.

وأوضح أن الأوراق المطلوبة للتعاقد على عداد مياه لقطعة أرض، تتضمن ما يلى (خطاب خدمة المواطنين بدخول المياه – صورة محضر الاستلام – صورة ترخيص المبانى – صورة تصريح الحفر – صورة التوكيلات “إن وجدت” – صورة البطاقة)، والأوراق المطلوبة للتعاقد على عداد مياه لشقة، تشمل (خطاب خدمة المواطنين بدخول المياه – صورة محضر الاستلام – صورة البطاقة – صورة التوكيلات “إن وجدت”)، والأوراق المطلوبة للتعاقد على عداد توزيع مياه داخل كمبوند، تشمل (خطاب اتحاد الشاغلين بدخول المياه – صورة محضر الاستلام أو عقد البيع للفيلا – صورة التوكيلات “إن وجدت” – صورة البطاقة – صورة آخر إيصال مياه على الكمبوند).

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن الأوراق المطلوبة للتنازل عن عداد المياه، تتضمن (صورة محضر الاستلام – صورة إقرار التنازل – صورة التوكيلات “إن وجدت” – صورة البطاقة – آخر إيصال مياه)، والأوراق المطلوبة للتعاقد للتحويل من مؤقت إلى دائم، تشمل (خطاب خدمة المواطنين بتحويل المياه – صورة محضر الاستلام – صورة تراخيص المبانى – صورة التوكيلات “إن وجدت” – صورة البطاقة – آخر إيصال مياه).​