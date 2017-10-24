افتتاح مركز بنتلى المتكامل فى ديسمبر.. وطرح فيلار الشهر المقبل

«MTI» تفتح مركز جاكوار بالتجمع الخامس مطلع 2019❏ %20 نموًا بمبيعات العلامات الفارهة نهاية العامكتب - شريف عيسى:تعتزم شركة إمام جروب للصناعة والتجارة العالمية «MTI»، وكلاء جاكوار لاند روفر وبنتلى ومازاراتى، افتتاح مركز جاكوار لاند روفر المتكامل بالتجمع الخامس مطلع 2019،

«MTI» تفتح مركز جاكوار بالتجمع الخامس مطلع 2019

❏ %20 نموًا بمبيعات العلامات الفارهة نهاية العام

كتب – شريف عيسى:

تعتزم شركة إمام جروب للصناعة والتجارة العالمية «MTI»، وكلاء جاكوار لاند روفر وبنتلى ومازاراتى، افتتاح مركز جاكوار لاند روفر المتكامل بالتجمع الخامس مطلع 2019، المقدر تكلفته الإجمالية 40 مليون جنيه.

قال إسلام توفيق، مديرعام المبيعات والتسويق بالشركة، إنه من المقرر افتتاح مركز بنتلى المتكامل خلال ديسمبر المقبل، الذى يضم صالة العرض الرئيسية للعلامة الإنجليزية الفارهة، ومركز صيانة، ومنفذ لبيع قطع الغيار.

كشف توفيق فى تصريحات لـ«المال»، عن طرح رينج روفر فيلار الجديدة كلياً، التى تعد أحدث سيارة منتجة من الشركة الأم، مطلع الشهر المقبل، على أن تطرح رينج روفر Face Lift، ورينج روفر Sport الجديدة، محلياً خلال الربع الأول من العام المقبل.

يشار إلى أن الشركة الأم تعتزم كشف النقاب عن رينج روفر، ورينج روفر للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط، خلال معرض دبى الدولى للسيارات المقرر انطلاقه منتصف نوفمبر المقبل.

وأكد أن الشركة تسعى لإجراء توسعات بصفة دائمة، عبر الاستحواذ على وكالات تابعة لسيارات فارهة، أو سيارات متوسطة، إلا أنها لم تصل إلى الآن لنتائج حقيقة يمكن الإعلان عنها.

توقع توفيق أن تشهد مبيعات السيارات الفارهة، التابعة لشركة إمام جروب للصناعة والتجارة العالمية، نمواً بنسبة تصل إلى %20، نهاية العام الجارى.

يذكر أن إجمالى استثمارات MTI بقطاع السيارات تبلغ 200 مليون جنيه بحسب التصريحات التى أدلى بها رجل الأعمال خالد محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة.