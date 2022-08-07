افتتاح مركز الترفيه العالمي «تشكي تشيز» بمول رويال بارك بالشيخ زايد قريبا

أعلنت السلسة العالمية الشهيرة تشكي تشيز Chuck E. Cheese، المركز الترفيهي العائلي الأول على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، عن افتتاح أول فرع لها في مصر قريباً بمول رويال بارك، المشروع التجاري الرائد على محور 26 يوليو بمدينة الشيخ زايد، ورويال بارك هو أحد المشروعات التجارية لمجموعة البابطين الكويتية في مصر، وهو جزء من المجمع السكني الناجح رويال سيتي. كما تتم إدارة وتأجير المشروع من قبل المستشار العقاري العالمي، سَفِلز.

ويعد افتتاح أول فرع في مصر، استثمارا سعوديا جديدا من خلال شركة الضيافة الرائدة Unique Hospitality Co. ، صاحبة حق الامتياز لسلسلة تشكي تشيز في السعودية ( باستثناء فروع جدة ومكة).

وأعلنت الشركة أنها تخطط لافتتاح 5 فروع في مصر، بحلول عام 2026 موزعة على عدة مدن مصرية، وتدير شركة الضيافة الرائدة 18 فرعا في معظم أنحاء المملكة العربية السعودية ضمن خطة توسع كبيره تشمل معظم المدن الرئيسية والفرعية في المملكة.

وتعليقا على قرب افتتاح أول فرع في مصر، قال علي بن صالح الصقري المدير التنفيذي لشركة الضيافة الرائدة: “نحن فخورون بشراكتنا مع العلامة التجارية الأكثر شهرة في العالم في مجال الترفيه العائلي في مصر، نحن أكبر شركاء الامتياز مع تشكي تشيز خارج الولايات المتحدة الأمريكية”.

ونحن سعداء أيضاً أن يكون مشروعنا الأول في مصر بالتعاون مع مجموعة البابطين البارزة في مول رويال بارك، وأن المركز التجاري تقوم بإدارته وتأجيره شركة سَفِلز، الشركة الرائدة في مجال تشغيل وإدارة لأصول التجارية عالميا، وهو ما يمنحنا ثقة كبيرة بانطلاقة ناجحة وثابتة لتواجدنا في مصر الحبيبة”.

ويجمع مركز “تشكي تشيز” ما بين المتعة العائلية، والألعاب المناسبة لكافة الأعمار، والمأكولات الشهية، بالإضافة إلى جو عائلي آمن ومرح.

وتقدم مراكز “تشكي تشيز” على مستوى العالم أكثر من 2 مليار بطاقة لعب سنويًا مع أكثر من 35,000 لعبة بأسلوب الأركيد، بجانب إقامة حفلات أعياد الميلاد للأطفال ذات الشهرة العالمية، حيث تقدم مظاهر لا تُنسى لإسعاد نجم عيد الميلاد وأصدقائهم.

ويقدم “تشكي تشيز” أكثر من مليون حفلة عيد ميلاد سنويًا على مستوى العالم، مما يجعله وجهة الحفلات الأولى للأطفال والعائلات، كما أن لديه برامج مميزة للمدارس والمجموعات.

ويستوعب الفرع الجديد لـ “تشكي تشيز” في رويال بارك أكثر من 570 زائرا يوميا بمساحة ضخمة تشمل أكثر من 70 لعبة متنوعة من ألعاب الفيديو والمهارات وألعاب الواقع الافتراضي وألعاب الحركة والتسلق.

بالإضافة إلى جلسات خاصة للطعام وقائمة تشمل أنواعا متميزة من بيتزا تشكي المشهورة عالميا وبوفيه السلطات الطازجة، مع قائمة كبيرة من المقبلات والحلويات والمشروبات، مما يجعلها واحدة من أكبر الوجهات وأكثرها أمانًا للعائلات في القاهرة بضوابط دقيقة لدخول وخروج الأطفال.

وستكون شخصية تشكي الشهيرة عالميا معلما ترفيهيا آخر في الفرع الجديد، حيث يمكن للأطفال الحصول على فرصة للاستمتاع بالرقص والغناء مع الفأر تشكي وأصدقائه الآخرين من الشخصيات الشهيرة.

وأضاف الصقري: “هدفنا الرئيسي هو تقديم تجربة ترفيهية ممتعة جديدة لجميع أفراد الأسرة، بالاعتماد على عمل نخبة من خبراء الترفيه المصريين الذين يمتلكون مستوى عالميا من الخبرة والتدريب”.