افتتاح محطتين لمعالجة الصرف الصحي في الدقهلية

بدور ابراهيم افتتح الدكتور، مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، محطة معالجة صرف صحي ميت غمر، والتي تخدم 300 ألف نسمة، ونفذتها شركة المقاولون العرب، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع كلياً في يونيو 2018، وبذلك تصبح جميع مدن محا

بدور ابراهيم

افتتح الدكتور، مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، محطة معالجة صرف صحي ميت غمر، والتي تخدم 300 ألف نسمة، ونفذتها شركة المقاولون العرب، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع كلياً في يونيو 2018، وبذلك تصبح جميع مدن محافظة الدقهلية تم تغطيتها بخدمة الصرف الصحى.

وعقب الافتتاح، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، افتتاح محطة مياه منية النصر، بطاقة 51 ألف م3/يوم، بتكلفة 320 مليون جنيه، وتخدم 500 ألف نسمة بمدينة منية النصر، و22 قرية بمركز منية النصر، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ باقي الشبكات يونيو 2018.

كما أشار وزير الإسكان إلى أن محطة مياه ميت غمر، سيتم افتتاحها قريبا، وهى بطاقة 112 ألف م3 / يوم، بتكلفة 400 مليون جنيه، وتخدم 90 ألف نسمة بمدينة ميت غمر

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: أهم المشروعات التى كنا نتابعها أسبوعيا فى الدقهلية انتهت، وحلت مشاكل عشرات الآلاف من المواطنين، سواء محطتى مياه وصرف ميت غمر، وكذا محطة مياه منية النصر، ومحطة مياه ميت خميس، وشبكات ميت فارس

وأضاف: قطعنا شوطا كبيرا فى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وباقى المشروعات ستنتهى قريبا.

وفي السياق ذاته، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك 16 مشروعاً لمياه الشرب بخطة 2017 / 2018 بمحافظة الدقهلية، بطاقة 473 ألف م3 / يـوم، بتكلفة مليار و550 مليون جنيه، لتصبح إجمالي طاقة مياه الشرب المُنتجة بالمحافظة 1774 ألف م3 / يوم.

وأوضح وزير الإسكان أنه يجري توصيل خدمات الصرف الصحي لـ51 قرية بمحافظة الدقهلية، من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وتم الانتهاء من بعض القرى، بخلاف 92 قرية مخدومة بالصرف الصحي.