افتتاح محطة طاقة شمسية بطاقة 200 ألف ميجاوات.. ديسمبر المقبل

سمر السيد وهاجر عمران قال المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إن انعقاد منتدى المدن المستدامة يؤكد على علاقات الصداقة والشراكة القائمة بين مصر وفرنسا فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، والقائمة على تقدير كل طرف للآخر. وأضاف فى فعاليات المنتدى الذى نظمته "ا

سمر السيد وهاجر عمران

قال المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إن انعقاد منتدى المدن المستدامة يؤكد على علاقات الصداقة والشراكة القائمة بين مصر وفرنسا فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، والقائمة على تقدير كل طرف للآخر.

وأضاف فى فعاليات المنتدى الذى نظمته “الأهرام إبدو” للمدن المستدامة -اليوم الخميس-، أن المنتدى يأتى فى وقت مهم مع المعطيات الاقتصادية الجديدة المنفذة من قبل الحكومة، وفى ظل رؤية التنمية المستدامة لعام 2030، والتى تشكل مرحلة مهمة على طريق التنمية وتحقيق الرفاهية والعدالة الاقتصادية.

ولفت إلى أن إستراتيجية التنمية المستدامة تقوم على مفهوم تحسين جودة الحياة والحق فى حياة كريمة بشكل شامل ومتوازن، وتضمن الاستغلال العادل للموارد الطبيعية وتسمح للجميع الاستفادة من ذلك، مع الأخذ فى الاعتبار جودة الفرص وتحاول تقليل التباين والتفاوت وتشجع على النمو الاقتصادى.

وأكد أن الحكومة تنفذ عدد من المشروعات القومية الكبرى كإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين والجلالة وتنمية شبكات الطرق، وهناك أكثر من 7 آلاف من الكيلومترات التى تم بناؤها بخلاف افتتاح مشروع قناة السويس الثانية، وإدخال الكثير من القدرات الكهربائية فى المحطات والشبكات القائمة بمجموع 30 ألف ميجاوات.

وأوضح أن مشروع الاستزراع السمكى يعتبر الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، وتابع: هناك مشروعات أخرى تنفذ بمجال الموانئ والمطارات والمدن الصناعية المختلفة وقطاع الطاقة المتجددة، ومن المقرر افتتاح محطة كبرى للطاقة الشميسية بطاقة 200 ألف ميجا وات قبل النصف الثانى من شهر ديسمبر المقبل.

وتابع: نطمح في إقامة اقتصاد متنوع متوزان، وأن تستثمر مصر فى مجال الهندسة والتنمية المستدامة لتحقيق الرفاهة، مشيرًا إلى أنه تم إتخاذ العديد من الخطوات لهذه المشروعات المستهدفة، وخلق بيئة موائمة لها وتبنى قوانين تتناسب مع هذا البناء التنموى، وتبنى الإصلاحات الاقتصادية التى لم تكن سهلة ولكنها كانت فعالة.

وقال إن الوقت مناسبة للتعاون بين جانبى البحر المتوسط لخلق مناخاً وجواً من التعاون، وضمان الأمان والفراهية لشعوبنا، ولذلك يمثل المنتدى فرصة سانحة للالتقاء بين رواد الأعمال والخبراء من الجانبين.