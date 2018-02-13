افتتاح محطة ركاب الغردقة باستثمارات 50 مليون جنيه

البحر الأحمر - مدحت إسماعيل يفتتح الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم، محطة ركاب في ميناء الغردقة، بحضور اللواء هشام أبوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وعدد من قيادات وزارة النقل.وتقام المحطة علي إجمالي مساحة 33 ألف متر مربع، بها عدد من المحلات التجارية وفندق علي إجمالي مساحة تصل 1800 متر



البحر الأحمر – مدحت إسماعيل

يفتتح الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم، محطة ركاب في ميناء الغردقة، بحضور اللواء هشام أبوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وعدد من قيادات وزارة النقل.

وتقام المحطة علي إجمالي مساحة 33 ألف متر مربع، بها عدد من المحلات التجارية وفندق علي إجمالي مساحة تصل 1800 متر مربع، وعدد 8 مطاعم وجبات سريعة بإجمالي مساحة 900 متر مربع.

وقال المهندس هاني باشا، رئيس شركة أكون إسكندرية للمقاولات والتوريدات الشركة المنفذة للمشروع، إن تكلفة أنشا المحطة تقدر بحوالي 50 مليون جنيه، وتم تنفيذها خلال عام.