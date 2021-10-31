اقتصاد وأسواق

افتتاح محطة المغرة للزراعة الآلية لخدمة منتفعي الـ 1.5 مليون فدان

لدعم المزارعين في المناطق الجديدة والصحراوية
الصاوي أحمد 2:20 م, الأحد, 31 أكتوبر 21 2:20 م, الأحد, 31 أكتوبر 21

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افتتحت محطة المغرة للزراعة الآلية بمحافظة مطروح، وشارك في الافتتاح اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس شركة الريف المصري والمحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري.

وأكد د عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزارعة أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين وخاصة في المناطق الجديدة والصحراوية وتشجيعهم على استخدام وسائل التكنولوجية والالات الحديثة في الزراعة والحصاد.

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وأضاف “الأشقر” ان محطة المغرة هي رقم ١٣٣ في محطات قطاع الزراعة الآلية على مستوى الجمهورية وتضم المحطة أكثر من 30 آلة ومعدة من الجرارات والمعدات الثقيلة والآلات الزراعية التي تناسب الزراعات في تلك المنطقة وخدمة منتفعي شركة الريف المصري والمليون والنصف مليون فدان.

وأوضح أنه تقرر تأجيرها للمزارعين بأسعار مخفضة بناء علي توجيهات وزير الزراعة لتخفيف الأعباء على المزارعين وتكاليف الزراعة في تلك المنطقة الصحراوية.

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بقلم الصاوي أحمد

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