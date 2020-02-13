افتتاح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة.. وبدء العمل السبت المقبل (صور)

تفتتح وزارة الداخلية مجمع تراخيص القاهرة الجديدة مع بدء العمل به، السبت المقبل، وذلك استكمالًا لتطوير المنظومة المرورية، واستمرارًا لافتتاح منشآت شرطية جديدة، وتطويرها وتزويدها بأحدث الأجهزة، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل حضاري متطور، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020.

مواعيد العمل

وقررت الداخلية، نقل وحدات تراخيص المركبات (وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة، وحدة تراخيص مدينة نصر، وحدة تراخيص مصر الجديدة) إلى مجمع تراخيص القاهرة الجديدة، بمنطقة التجمع الثالث، والعمل بدءً من السبت 15 فبراير الجاري، بدلاً من مواقعهم الحالية.

وستكون مواعيد بدء العمل بمجمع التراخيص من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م، طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس، حتى الساعة 3م، والجمعة راحة أسبوعية.

مجمع تراخيص القاهرة الجديدة مكون من 3 طوابق

وتيسيراً على المواطنين، فقد تم بناء المجمع الجديد على 3 طوابق يخصص الطابق الأول لوحدة تراخيص مركبات مرور القاهرة الجديدة، والطابق الثانى لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر، والطابق الثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة.

ويتم إدارة العمل به من خلال 20 شباكًا بكل وحدة، إضافة لنظام “الكيو سيستم” المرقم.

مراقب بالكاميرات

وتستقبل الجماهير من خلال وحدة الاستعلامات بكل طابق، ويسحب المواطن رقم إلكتروني يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، مع مراعاة تخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

ويضم المجمع شبابيك لنيابات المرور المختصة فى ذات الصالة المخصصة لاستقبال المواطنين بكل وحدة.

كما تم تجهيز المجمع بصالات كبيرة بكل طابق لاستقبال المواطنين، وتجهيزها على أحدث التصميمات العصرية، وكافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع.

والمجمع بالكامل مراقب بكاميرات تليفزيونية حديثة، تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين.