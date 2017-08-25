افتتاح متحف روميل بعد إغلاق لأكثر من 10 سنوات

مرسى مطروح _ معتز محموديفتتح اليوم عقب صلاة الجمعة الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، واللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، متحف روميل بعد تطويره بتكلفة 2.5 مليون جنيه، بعد إغلاقه أكثر من 10 سنوات، وذلك في اطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الــ102 لذكرى معركة وادى ماجد.وأكد أبو زيد أن تطوير متح



مرسى مطروح _ معتز محمود

يفتتح اليوم عقب صلاة الجمعة الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، واللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، متحف روميل بعد تطويره بتكلفة 2.5 مليون جنيه، بعد إغلاقه أكثر من 10 سنوات، وذلك في اطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الــ102 لذكرى معركة وادى ماجد.

وأكد أبو زيد أن تطوير متحف روميل يعد خطوة مهمة لنشر الوعي للشباب بأهمية الآثار وقيمتها، مما يسهم بشكل كبير في إلقاء الضوء على المواقع الأثرية بمطروح، لاستعادة حركة السياحة الوافدة.



وأضاف أن متحف روميل له أهمية تاريخية، حيث يرجع إلى العصر الروماني وكان يستخدم لتخزين الغلال عند وصول السفن إلى البحر المتوسط، وتم استخدامه فى العصر البطلمي سنة 323 قبل الميلاد، وكان نقطة لمراقبة السفن على البحر المتوسط ثم استخدمه القائد روميل فى فترة الحرب العالمية الثانية بين دول الحلفاء والمحور كمقر لقيادة القوات.