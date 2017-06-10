افتتاح ليالي المقامات الروحية بشارع المعز.. غدًا

تبدأ غدا فعاليات “الملتقى الأول لفنون القاهرة التاريخية” بعنوان “ليالي المقامات الروحية” (ورشة سماع – حوار الأمكنة) في الفترة من 10 يونيو إلى 16 يونيو الموافق 16 إلى 22 رمضان بمسرح بيت الشاعر بشارع المعز، الساعة 9.30 مساء، احتفالًا بمرور عشر سنوات على تأسيس فرقة سماع.

وهدف الاحتفال في اليوم الأول تقديم رسالة سلام إلى العالم، والتأكيد على جوهر الأديان، بمشاركة فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية وفرقة سماع للرقص الصوفي المولوي، بالإضافة لمشاركة 100 طفل من مبادرة أطفال مصر.

وتشارك فى الأيام التالية فرق تراثية من مصر وسوريا وإندونيسيا وأكابيلا للترانيم الكنائسية، ويختتم الملتقى بالورشة الدولية لفن السماع وليالي المقامات الروحية التي تشارك فيها كل الفرق المشاركة.

ويهدف الاحتفال إلى تحويل شارع المعز إلى سوق وملتقى دولي للتراث، يقوم على إحياء فنون القاهرة التاريخية واستحضار مظاهر الاحتفالات والمواكب الشعبية، موكب المحمل، موكب السلطان، موكب القاضي، وشجرة الدر والاحتفال بليلة الرؤية.. وغيرها من مظاهر الاحتفالات برأس السنة الهجرية والمناسبات القبطية برؤية فنية جديدة تبرز تفرد معمار شارع المعز، بمشاركة فرق عربية وآسيوية ومصرية لتقديم فن السماع.

تأتي الاحتفالية تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، ووزارة الآثار وتفعيلًا للمشروع القومى إحياء فنون القاهرة التاريخية الذي أسسه المخرج انتصار عبدالفتاح.