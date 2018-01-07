افتتاح كوبري الفنجري غدًا بتكلفة 275 مليون جنيه

متابعات أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدكتور مصطفي مدبولي سيفتتح غدًا الإثنين كوبرى الفنجرى الجنوبى. وأوضح يونس في تصريح صحفي اليوم الأحد أن تكلفة المرحلة الأولى من تطوير محور الفنجري 275 مليون جنيه، وقام بتنفيذها الجهاز المركزى…

متابعات

أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدكتور مصطفي مدبولي سيفتتح غدًا الإثنين كوبرى الفنجرى الجنوبى.

وأوضح يونس في تصريح صحفي اليوم الأحد أن تكلفة المرحلة الأولى من تطوير محور الفنجري 275 مليون جنيه، وقام بتنفيذها الجهاز المركزى للتعمير (جهاز تعمير القاهرة الكبرى)، مشيرا إلي أن الكوبرى يقع ضمن المرحلة الأولى من تطوير محور الفنجرى المخطط استكماله ليكون محورًا عرضيًا رئيسيًا لمحافظة القاهرة، للربط بين محور روض الفرج غربا، ومحور المشير في التجمع الخامس شرقا، لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف العبء المرورى على المحاور الطولية بالقاهرة، وتقليل زمن ومسافة الرحلات بين شرق القاهرة الكبرى وغربها.

وأضاف أن الكوبرى بطول 1487 مترًا طوليًا بمتوسط عرض 23 مترا، وتم تصميمه ليشتمل على منزل ومطلع فى اتجاه إسماعيل الفنجرى، ومنزل ومطلع فى اتجاه المخيم الدائم، ومنزل بطريق الأوتوستراد باتجاه يوسف عباس، بالإضافة إلى أعمال تحويلات المرافق وارتداد أسوار ( قاعة المؤتمرات – استاد القاهرة – أرض المعارض ) المواجهة للكوبرى، كما تم تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام بالشوارع المحيطة.

وأكد المتحدث أن أعمال توسعة الطرق السطحية العرضية تهدف إلى حل الاختناقات المرورية بمنطقة مدينة نصر، بتقاطع شارع إسماعيل الفنجرى وطريق الأوتوستراد وشوارع المخيم الدائم وعلى أمين وممدوح سالم.

